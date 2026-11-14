PANCHAYAT ELECTIONS 2026 : पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 25 जिलों में वोटिंग जारी, 382 जिला परिषद वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में
Published : November 14, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 8:53 AM IST
पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. इस अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में प्रदेश के 25 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा है. चौथे चरण में कुल 1,05,94,285 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनके लिए 11,905 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. चौथे चरण के चुनाव में 54,88,275 पुरुष, 51,05,951 महिला और 59 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस चरण में 382 जिला परिषद वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं, 116 पंचायत समितियों के 2,142 वार्डों के लिए कुल 7,521 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, 3,747 ग्राम पंचायतों के 33,885 वार्डों पर भी चुनावी प्रक्रिया आयोजित की जा रही है. इस चुनाव के बाद 16 नवंबर को पंच-सरपंच के चुनाव होंगे और 20 नवंबर को परिणाम आएंगे.
LIVE FEED
बीकानेर में वोटिंग जारी
बीकानेर पंचायती राज चुनाव चौथे चरण के लिए मतदान, जिले में नोखा, जसरासर और पांचू पंचायत समिति क्षेत्रों में हो रहा मतदान, जिला परिषद के 10 और पंचायत समिति के 59 सदस्यों के लिए हो रहा मतदान
श्रीगंगानगर पंचायत चुनाव 2026
पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी, जिले की 8 पंचायत समितियों में डाले जा रहे हैं वोट, पंचायत समिति की 164 सीटों पर मतदान जारी, जिला परिषद की 30 सीटों के लिए भी वोटिंग, कुल 194 सीटों पर 654 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, 553 उम्मीदवार पंचायत समिति चुनाव में मैदान में, जिला परिषद के 30 वार्डों में 101 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत, जिले के 8 लाख 67 हजार 167 मतदाता करेंगे मतदान, मतदान के लिए बनाए गए हैं 999 मतदान केंद्र, 16 नवंबर को सरपंच के लिए है मतदान, 20 नवंबर को होगी मतगणना
जैसलमेर पंचायत चुनाव 2026
चौथे चरण के पंचायत चुनाव का सियासी संग्राम, चौथे चरण के लिए जिले में मतदान जारी, 10 पंचायत समितियों के 545 मतदान केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ मतदान, 147 पंचायत समिति ब्लॉक सदस्य और 21 जिला परिषद वार्ड सदस्य के लिए वोटिंग जारी, 4 लाख 43 हजार 65 मतदाता आज जैसलमेर के चौथे चरण में मताधिकार का करेंगे प्रयोग, भाजपा-कांग्रेस के बीच जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर प्रतिष्ठा की जंग, जिला परिषद का एकमात्र वार्ड नम्बर 9 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित, जिला प्रमुख का पद भी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित, दोनों प्रमुख दलों ने आरक्षित वार्ड के अलावा दो-दो अन्य वार्डों से भी उतारे एसटी प्रत्याशी, भाजपा की ओर से विधायक छोटूसिंह भाटी, महंत प्रतापपुरी, आईदानसिंह भाटी और जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा ने संभाली कमान, कांग्रेस की ओर से सालेह मोहम्मद, रूपाराम धनदे, अब्दुल्ला फकीर, अंजना मेघवाल और जिलाध्यक्ष अमरदीन ने झोंकी ताकत, एक तरफ भाजपा के सामने जिला प्रमुख की कुर्सी बचाने की चुनौती, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता में वापसी की कोशिश
भरतपुर पंचायत चुनाव 2026
भरतपुर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, सुबह 7 बजे से सेवर, रूपवास और उच्चैन में शुरू हुआ मतदान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के लिए हो रहा मतदान, चौथे चरण में 3 लाख 9 हजार 427 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 344 मतदान केंद्रों पर कराई जा रही है वोटिंग, जिला परिषद के 12 वार्डों में मतदान, वार्ड संख्या 20 से 31 तक शामिल, पंचायत समिति सदस्य के 61 वार्डों में चुनाव, रूपवास में 150, उच्चैन में 79 और सेवर में बनाए गए 115 मतदान केंद्र, रूपवास में सर्वाधिक 1 लाख 24 हजार 858 मतदाता करेंगे मतदान, उच्चैन में 70 हजार 662 और सेवर में 1 लाख 13 हजार 907 मतदाता डालेंगे वोट, मतदान शुरू होते ही बूथों पर पहुंचने लगे मतदाता
पंचायतीराज चुनाव 2026
प्रदेश में आज चौथे चरण की वोटिंग जारी, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए वोटिंग, सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी, 16 नवंबर को होगी पंच-सरपंच के लिए वोटिंग, 16 नवंबर की रात को ही पंच-सरपंच के आएंगे नतीजे, 20 नवंबर को होगी पंचायत समिति सदस्य और जिप सदस्य के वोटों की गिनती
पंचायत चुनाव के चौथे फेज के लिए वोटिंग जारी
बस्सी-तुंगा में पंचायत राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, सुबह 7 बजे से मतदाता कर रहे अपने मताधिकार का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर सुबह से उमड़ रहे मतदाता, बस्सी में 1 लाख 28 हजार 504 और तुंगा में 63 हजार 842 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, बस्सी-तुंगा में महिला मतदाताओं का दबदबा, पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाएं करेंगी मतदान, बस्सी के म खोखावाला में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र, मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं, तुंगा के अणतपुरा में आदर्श बूथ पर मतदान, प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम, बस्सी एसडीएम दीपक सिंह और तुंगा एसीएम शिप्रा जैन संभाल रहे चुनावी व्यवस्थाओं की कमान, रिटर्निंग अधिकारि ने मतदान केंद्रों पर कर रहे हैं निरीक्षण, व्यवस्थाओं का ले रहे हैं जायजा, बस्सी की 25 और तुंगा की 15 पंचायत समिति सीटों पर 127 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान, शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन अलर्ट, बस्सी विधानसभा क्षेत्र की 6 जिला परिषद सीटों पर भी मतदान, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रतिनिधियों के लिए मतदाता कर रहे मतदान
चूरू जिले में आज चौथे और अंतिम चरण का मतदान
जिले की 6 पंचायत समितियों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले जा रहे हैं वोट, 231 ग्राम पंचायतों, 114 पंचायत समिति वार्डों और जिला परिषद के 19 वार्डों में चुनावी मुकाबला, कुल 6 लाख 40 हजार 195 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग, 696 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, जिला परिषद के 19 वार्डों में 66 प्रत्याशी मैदान में, वार्ड 26 में सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, वार्ड 23 में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह और कांग्रेस की आशा स्वामी के बीच सीधा मुकाबला, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया और सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा के भाई केशरीचंद शर्मा बहुकोणीय मुकाबले में, वार्ड 39 में राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम राठौड़ और केशरीचंद शर्मा के बीच मुकाबले पर रहेगी नजर
चौथे एवं अंतिम चरण के लिए मतदान
जयपुर की चार पंचायत समितियों आंधी, बस्सी, जमवारामगढ़ और तूंगा में वोटिंग, जयपुर में 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता करेंगे मतदान, 2 लाख 12 हजार 640 पुरुष मतदाता और 1 लाख 94 हजार 640 महिला मतदाता करेंगे मतदान, जयपुर में कुल 95 सीटों पर 273 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत, जिला परिषद के 13 वार्डों में 32 प्रत्याशी मैदान में और पंचायत समिति के 82 वार्डों में 241 प्रत्याशी मैदान में, आंधी में 50, बस्सी में 79, जमवारामगढ़ में 64 और तूंगा में 48 प्रत्याशी मैदान में, जयपुर में 446 बूथों पर होगी वोटिंग, 175 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में चिह्नित,क्रिटिकल बूथों पर तैनात रहेगा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता
सीएम भजनलाल की अपील
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेशवासियों को चिट्ठी, कहा-'प्रिय प्रदेशवासियों, आज पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा', 'आप सभी से अपील है कि पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग लें', 'और अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें', 'स्थानीय जनप्रतिनिधियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, जनसुविधाओं के विस्तार और', 'स्थानीय जरूरतों के समाधान की दिशा तय करता है', 'आपका एक-एक मत इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है', 'विशेष रूप से युवा मतदाता आगे बढ़कर मतदान करें', 'अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें', 'आइए, लोकतंत्र के इस पर्व को जनभागीदारी का उत्सव बनाएं', 'जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें
ड्यूटी में लापरवाही पर गिरी गाज
मतदान से पहले ड्यूटी में लापरवाही पर गिरी गाज, पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण के तहत बालोतरा में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए बालोतरा, पादरू, पायला कला,पाटोदी एवं सिवाना में मतदान, पांच पंचायत समितियो में 3.47 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगे, मतदान से पहले ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 पीओ सस्पेंड किया गया है जबकि 38 कार्मिकों को 17 सीसी का नोटिस थमाया जाएगा.
पंचायतीराज आम चुनाव 2026
पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के चतुर्थ चरण का मतदान आज, जयपुर में पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के चौथे चरण में आज जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान, बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ और आंधी की कुल 140 ग्राम पंचायतों के 446 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट, 16 नवंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा
पंचायत चुनाव का आखिरी चरण
116 पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद के लिए वोटिंग, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों के लिए 7521 प्रत्याशी मैदान में हैं
16 नवंबर को सरपंच-वार्ड पंच के लिए मतदान
चौथे चरण की चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचेगी. इस दिन सरपंच और वार्ड पंच के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. इन पदों के लिए मतपेटियों से मतदान कराया जाएगा और मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी. 17 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा. इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान का चुनाव कराया जाएगा.
इन जिलों में मतदान
चौथे चरण में बांसवाड़ा, बारां, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, डीग, चित्तौड़गढ़, चूरू, डीडवाना-कुचामन, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और सलूंबर की पंचायत समितियां शामिल हैं. इसके अलावा जैसलमेर जिला परिषद के लिए भी मतदान होगा.
आखिरी चरण ...25 जिलों में वोटिंग
382 जिला परिषद वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं, 116 पंचायत समितियों के 2,142 वार्डों के लिए कुल 7,521 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, 3,747 ग्राम पंचायतों के 33,885 वार्डों पर भी चुनावी प्रक्रिया आयोजित की जा रही है
पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग
आखिरी चरण में 25 जिलों में वोटिंग, चौथे चरण में कुल 1,05,94,285 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनके लिए 11,905 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. चौथे चरण के चुनाव में 54,88,275 पुरुष, 51,05,951 महिला और 59 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.