PANCHAYAT ELECTIONS 2026 : पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 25 जिलों में वोटिंग जारी, 382 जिला परिषद वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

पंचायत चुनाव के चौथे फेज के लिए वोटिंग जारी

बस्सी-तुंगा में पंचायत राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, सुबह 7 बजे से मतदाता कर रहे अपने मताधिकार का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर सुबह से उमड़ रहे मतदाता, बस्सी में 1 लाख 28 हजार 504 और तुंगा में 63 हजार 842 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, बस्सी-तुंगा में महिला मतदाताओं का दबदबा, पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाएं करेंगी मतदान, बस्सी के म खोखावाला में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र, मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं, तुंगा के अणतपुरा में आदर्श बूथ पर मतदान, प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम, बस्सी एसडीएम दीपक सिंह और तुंगा एसीएम शिप्रा जैन संभाल रहे चुनावी व्यवस्थाओं की कमान, रिटर्निंग अधिकारि ने मतदान केंद्रों पर कर रहे हैं निरीक्षण, व्यवस्थाओं का ले रहे हैं जायजा, बस्सी की 25 और तुंगा की 15 पंचायत समिति सीटों पर 127 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान, शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन अलर्ट, बस्सी विधानसभा क्षेत्र की 6 जिला परिषद सीटों पर भी मतदान, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रतिनिधियों के लिए मतदाता कर रहे मतदान