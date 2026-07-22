Himachal Monsoon Update: हिमाचल के इन जिलों आज भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, यहां शिक्षण संस्थान बंद

आनी, बंजार और निरमंड उपमंडलों के सभी शिक्षण संस्थान आज रहेंगे बंद

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जिला कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने और आनी, बंजार और निरमंड उपमंडलों में लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन एवं सड़क अवरोध की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन इन तीनों उपमंडलों के सभी शिक्षण संस्थानों को आज (बुधवार, 22 जुलाई को) बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34(एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार आनी, बंजार और निरमंड उपमंडलों के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, आईटीआई और अन्य सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे,

भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन

यह निर्णय विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कें बाधित होने से आवागमन प्रभावित हुआ है. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है. जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन एवं मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.