राम मंदिर CEO पर सियासी घमासान!, आमने- सामने पक्ष और विपक्ष, जानिए किसने क्या कहा?

कांग्रेस की प्रतिक्रिया:

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, पेपर लीक होता है तो सेना के माध्यम से पेपर भेजा जाता है. अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर सरकार को विश्वास नहीं है. दूसरा राम मंदिर में चढ़ावे के हिसाब-किताब के लिए, उसके देख रेख के लिए सेना का रिटायर्ड अफसर को CEO बनाया गया है. इसका मतलब सरकार और पीएम मोदी को भाजपा, RSS,VHP के लोगों पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि वे चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए. वे दबाने की लाख कोशिश करें लेकिन देशवासियों की आस्था को ठेस तो पहुंचा ही दिया है.