नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से ट्रैफिक बेहाल, एनएच-9 पर लगाया जाम; कंपनियों के बाहर तोड़फोड़

प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू

नोएडा में निजी फैक्ट्री के मजदूरों के चल रहे प्रदर्शन के चलते दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. प्रदर्शनकारी मजदूरों ने नोएडा लिंक रोड को पूरी तरह जाम कर दिया है, खासतौर पर चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की ओर जाने वाला रास्ता बंद है. इसके चलते दिल्ली से नोएडा जाने वाले वाहनों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है और लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ट्रैफिक को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.