नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से ट्रैफिक बेहाल, एनएच-9 पर लगाया जाम; कंपनियों के बाहर तोड़फोड़

नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से ट्रैफिक बेहाल, एनएच-9 पर लगाया जाम; कंपनियों के बाहर तोड़फोड़
Published : April 13, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 1:42 PM IST
उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतनवृद्धि और अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है. श्रमिक प्रतिनिधि लगातार सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं. प्रदेश के इस वाणिज्यिक शहर में पिछले एक सप्ताह से कर्मचारियों का गुस्सा भड़का हुआ है. कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से शुरू हुआ विवाद अब शहर के अन्य फैक्ट्री और कंपनियों तक पहुंच गया है. सेक्टर 62 से लेकर सेक्टर 82 तक कर्मचारी सड़क पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करते दिख रहे हैं.
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नोएडा में पुलिसकर्मियों की छुटि्टयां रद्द
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है. साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैर जनपद से पुलिस फोर्स को लगाया गया है, इसके साथ ही PAC के जवान और RAF जवान भी लगाए गए हैं.
कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने 13 अप्रैल 2026 को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से नोएडा में हो रहे प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सीधी नजर रखी. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.
प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू
नोएडा में निजी फैक्ट्री के मजदूरों के चल रहे प्रदर्शन के चलते दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. प्रदर्शनकारी मजदूरों ने नोएडा लिंक रोड को पूरी तरह जाम कर दिया है, खासतौर पर चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की ओर जाने वाला रास्ता बंद है. इसके चलते दिल्ली से नोएडा जाने वाले वाहनों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है और लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ट्रैफिक को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.