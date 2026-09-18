JDU Meeting LIVE : सम्राट सरकार के कामकाज का फीडबैक लेगी JDU, पार्टी का नाम 'जनता दल नीतीश' रखने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर

डिप्टी सीएम बिजेन्द्र यादव और मंत्री अशोक चौधरी भी बैठक में नहीं पहुंचे, सीएम के बैठक से बाहर निकलने पर सफाई

नीतीश कुमार के बाहर निकले की वजह क्या?

बिहार की सियासत और पटना में चल रही जदयू की महाबैठक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की शुरुआत कर तुरंत निकल जाने पर अब पार्टी के भीतर से ही बड़ी सफाई सामने आई है. पार्टी सूत्रों और नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब अमूमन किसी भी संगठन के कार्यक्रम में ज्यादा देर रुकते नहीं हैं. वे केवल इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए थे और दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां से रवाना हो गए. पार्टी नेताओं के मुताबिक, अब इस बैठक की पूरी कमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उपमुख्यमंत्री संभाल रहे हैं.

डिप्टी सीएम बिजेन्द्र यादव और मंत्री अशोक चौधरी भी नहीं पहुंचे

लेकिन, इस बड़ी सफाई के बीच बैठक से दो और बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जिसने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है. खबर है कि कार्यक्रम शुरू होने तक बिहार के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बैठक में नहीं पहुंचे थे. पार्टी के नेताओं ने हालांकि इस पर साफ किया है कि विजेंद्र यादव बीमार होने के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. जबकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी भी इस महत्वपूर्ण बैठक से नदारद हैं. अशोक चौधरी का बैठक में न पहुंचना अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह के नए कयासों को जन्म दे रहा है.