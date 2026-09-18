JDU Meeting LIVE : सम्राट सरकार के कामकाज का फीडबैक लेगी JDU, पार्टी का नाम 'जनता दल नीतीश' रखने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर
Published : September 18, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 11:46 AM IST
पटना: जनता दल यूनाइटेड की आज पटना में होने वाली सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक पर सियासी गलियारों की निगाहें टिकी हुई हैं. हालांकि, पार्टी ने इसे आधिकारिक तौर पर विधायी कार्यों से जुड़ा एक 'ओरिएंटेशन प्रोग्राम' बताया है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2029 से पहले सभी NDA शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के बयान के बाद, सहयोगी दल JDU के रुख पर हर किसी की नजर है. इसके साथ ही, 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही भारत-बांग्लादेश फरक्का जल संधि को लेकर बिहार के हितों, बाढ़-सुखाड़ और गाद की समस्या पर पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय कर सकती है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रही इस बैठक में JDU नेतृत्व के भविष्य, संगठनात्मक दिशा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की सक्रियता के बीच आने वाले बयान बिहार की भावी राजनीति का संकेत तय करेंगे.
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जेडीयू की बैठक में पार्टी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर
पटना में चल रही जदयू विधानमंडल दल की इस विशेष बैठक में पार्टी का नाम बदलकर 'जेडीएन' (JDU-Nitish) करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिसकी मांग राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहले ही कर चुके हैं. मुख्य रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव में जीते 85 विधायकों में शामिल 50% से अधिक युवा व नए विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में गठबंधन सहयोगी सम्राट चौधरी के सरकार के कामकाज पर फीडबैक लिया जा रहा है, साथ ही फरक्का जलसंधि, समान नागरिक संहिता (UCC) और नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी का नामकरण करने जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाई जा रही है.
डिप्टी सीएम बिजेन्द्र यादव और मंत्री अशोक चौधरी भी बैठक में नहीं पहुंचे, सीएम के बैठक से बाहर निकलने पर सफाई
नीतीश कुमार के बाहर निकले की वजह क्या?
बिहार की सियासत और पटना में चल रही जदयू की महाबैठक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की शुरुआत कर तुरंत निकल जाने पर अब पार्टी के भीतर से ही बड़ी सफाई सामने आई है. पार्टी सूत्रों और नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब अमूमन किसी भी संगठन के कार्यक्रम में ज्यादा देर रुकते नहीं हैं. वे केवल इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए थे और दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां से रवाना हो गए. पार्टी नेताओं के मुताबिक, अब इस बैठक की पूरी कमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उपमुख्यमंत्री संभाल रहे हैं.
डिप्टी सीएम बिजेन्द्र यादव और मंत्री अशोक चौधरी भी नहीं पहुंचे
लेकिन, इस बड़ी सफाई के बीच बैठक से दो और बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जिसने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है. खबर है कि कार्यक्रम शुरू होने तक बिहार के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बैठक में नहीं पहुंचे थे. पार्टी के नेताओं ने हालांकि इस पर साफ किया है कि विजेंद्र यादव बीमार होने के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. जबकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी भी इस महत्वपूर्ण बैठक से नदारद हैं. अशोक चौधरी का बैठक में न पहुंचना अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह के नए कयासों को जन्म दे रहा है.
नीतीश कुमार और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रबोधन कार्यक्रम शुरू कराया
पार्टी कार्यालय में हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे. कार्यालय पहुंचते ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर इस प्रबोधन कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत की. लेकिन, सबसे हैरान करने वाली खबर इसके तुरंत बाद आई कि कार्यक्रम की शुरुआत करने के ठीक बाद नीतीश कुमार जदयू कार्यालय से बाहर निकल गए. सूत्रों के मुताबिक, विधायकों के इस खास प्रबोधन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों और जेडीयू के सांसदों को आमंत्रित नहीं किया गया है. यह पूरी बैठक विशुद्ध रूप से विधानसभा के सभी 85 विधायकों और राज्य के नेतृत्व पर केंद्रित रखी गई है.
आज प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन में बनी रणनीति और एजेंडे पर लगेगी अंतिम मुहर- श्याम रजक
जनता दल यूनाइटेड (JDU) प्रदेश कार्यालय में बैठक को लेकर हलचल चरम पर पहुंच चुकी है. विधानसभा में जेडीयू के सभी 85 विधायक एक-एक कर इस बेहद अहम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. आपको बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खुद भी जदयू कार्यालय पहुंच चुके हैं, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है. वहीं बैठक के एजेंडे को लेकर पूर्व मंत्री श्याम रजक ने साफ किया है कि आज मुख्य रूप से प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी दौरान आगे की रणनीतियों और एजेंडे पर अंतिम मुहर लगेगी.
'निशांत हमारे भविष्य के सीएम' और पार्टी का नाम जेडीयू 'नीतीश' की मांग, बैठक से पहले बढ़ी सरगर्मी
राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधानमंडल दल की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. बैठक से ठीक पहले जदयू विधायकों और नेताओं के बयानों ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है. पार्टी के विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही हमारे नेता हैं और हम सभी चाहेंगे कि वह भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बनें. विधायकों ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि "जदयू का नाम नीतीश कुमार के नाम पर होना चाहिए और हम लोग दिल से यही चाहते हैं." इससे पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने जनता दल यूनाइटेड का नाम बदलकर 'जदयू-नीतीश' (JDU-Nitish) करने का प्रस्ताव रखा था.
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मंत्री मदन सहनी मंत्री लेसी सिंह भी बैठक में पहुंची
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ-साथ मंत्री मदन सहनी और मंत्री लेसी सिंह भी जेडीयू की बड़ी बैठक में हिस्सा लेने पहुंची हुई हैं. सारी तैयारी पूरी हो गई है. बस कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी.
जदयू विधायकों का पार्टी मुख्यालय पहुंचना शुरू, मंत्री श्रवण कुमार भी पहुंचे
जेडीयू की बड़ी बैठक पर सभी पार्टियों की नजर है. एनडीए के अन्य घटक दल भी इस बैठक को लेकर कयास लगा रहे हैं. इस बीच पार्टी के विधायक और विधान पार्षदों का जेडीयू मुख्यालय आना शुरू हो गया है. 10 बजे से बैठक प्रस्तावित है. खुद नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं.