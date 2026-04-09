नितिन नबीन बोले- नए सीएम को लेकर कोई मतभेद नहीं', CM नीतीश 1:20 बजे की फ्लाइट से जाएंगे दिल्ली

फार्मूले के तहत मंत्रिमंडल और विभागों की अदला-बदली

बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं तो बीजेपी के उपमुख्यमंत्री बनते रहे हैं. साथ ही विभागों का बंटवारा भी फार्मूले के तहत ही होता रहा है. अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जदयू का उपमुख्यमंत्री तो उसी के अनुसार विभाग का बंटवारा भी बदल जाएगा. जदयू के तरफ से वैसे विभागों की भी मांग हो रही है जो लंबे समय से जदयू के पास रहा है. ऐसे में कुछ विभागों की अदला-बदली हो सकती है. इसके अलावे सहयोगी दलों लोजपा राम विलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम को जो पहले से विभाग मिला हुआ है वह फिर से मिल जाएगा. बिहार में नए सीएम और नई सरकार को लेकर नीतीश कुमार का दौरा महत्वपूर्ण है.