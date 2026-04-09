नितिन नबीन बोले- नए सीएम को लेकर कोई मतभेद नहीं', CM नीतीश 1:20 बजे की फ्लाइट से जाएंगे दिल्ली
Published : April 9, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 11:18 AM IST
Nitish Kumar LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज से दिल्ली दौरा शुरू हो रहा है. 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री राज्यसभा की सदस्यता लेंगे. 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए थे. 30 मार्च को मुख्यमंत्री ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1:20 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे.
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फार्मूले के तहत मंत्रिमंडल और विभागों की अदला-बदली
बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं तो बीजेपी के उपमुख्यमंत्री बनते रहे हैं. साथ ही विभागों का बंटवारा भी फार्मूले के तहत ही होता रहा है. अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जदयू का उपमुख्यमंत्री तो उसी के अनुसार विभाग का बंटवारा भी बदल जाएगा. जदयू के तरफ से वैसे विभागों की भी मांग हो रही है जो लंबे समय से जदयू के पास रहा है. ऐसे में कुछ विभागों की अदला-बदली हो सकती है. इसके अलावे सहयोगी दलों लोजपा राम विलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम को जो पहले से विभाग मिला हुआ है वह फिर से मिल जाएगा. बिहार में नए सीएम और नई सरकार को लेकर नीतीश कुमार का दौरा महत्वपूर्ण है.
बीजेपी और जदयू की बराबर की भागीदारी
बिहार में 243 विधानसभा सदस्य हैं उस हिसाब से मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं बीजेपी और जदयू की भागीदारी लगभग बराबर होगी. बीजेपी को एक मंत्री पद अधिक मिल सकता है. इसके अलावा लोजपा को दो और हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक मंत्री पद पहले की तरह मिलेगा. चर्चा यह भी है की नई सरकार में कुछ मंत्री पद के पद खाली भी रखे जा सकते हैं.
क्या होगी जेडीयू की डिमांड!
जेडीयू के तरफ से जो डिमांड है उसमें उपमुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग भी जेडीयू को मिले. बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी जेडीयू को मिले. बड़े फसलों में नीतीश कुमार की सहमति जरूरी हो. सात निश्चय तीन पर ही सरकार काम करे.
क्या कहते हैं जदयू एमएलसी संजय गांधी
नीतीश कुमार के खास और जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फैसला ले लिया है तो बिहार में जल्द ही नई सरकार का गठन होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से ही सब कुछ हो रहा है. निशांत भी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे. फैसला तो नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता ही लेंगे. पार्टी के लोगों के साथ बिहार के लोगों की भी निशांत से उम्मीद है.
10 अप्रैल को कोर कमेटी की बैठक
मुख्यमंत्री तीन दिन दिल्ली में रहेंगे और 11 अप्रैल को पटना लौट सकते हैं. इन तीन दिनों में राज्यसभा की सदस्यता लेने समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार में नई सरकार बनाने पर गहन चर्चा होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सभी चीजों को अंतिम रूप देंगे. बिहार को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी 10 अप्रैल को बुलाई गई है. नीतीश कुमार एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे. 10 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री राज्यसभा की सदस्यता लेंगे तो एनडीए के सभी घटक दल के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.
'बिहार के नए सीएम को लेकर कोई मतभेद नहीं' : नितिन नबीन
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, "कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है. नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा में पद की शपथ ले रहे हैं. बीजेपी ने हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया है, और यही वजह है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं. सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय किया जा रहा है."
निशांत को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
निशांत राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और एक तरह से पार्टी की कमान भी संभाल ली है. अब सरकार में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. चर्चा है निशांत को उपमुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है. ऐसे जदयू नेता मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा यह तय है. निशांत को उपमुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग भी मिले जदयू के तरफ से यह शर्त रखी जा रही है. साथ ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जदयू को मिले यह भी डिमांड है. ऐसे में जदयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें बीजेपी से बातचीत करने के लिए एजेंडा तय होगा.
नीतीश कुमार के साथ जाएंगे जेडीयू के वरिष्ठ नेता
आज जब नीतीश कुमार दिल्ली में जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करेंगे तो बिहार में नई सरकार में निशांत और जदयू की क्या भूमिका रहेगी सब पर चर्चा होगी. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के सांसद और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.