नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी; आर्टिफिशियल स्नोफॉल के साथ लेजर शो का आयोजन, हुड़दंग करने पर भी रहेगी नजर

काशी में गंगा किनारे जलाये गये दीप
काशी में गंगा किनारे जलाये गये दीप (Photo credit: गंगा सेवा निधि)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 8:25 PM IST

Updated : December 31, 2025 at 10:02 PM IST

यूपी के शहरों में उल्लास के साथ साल 2026 का ग्रेंड वेलकम होगा. बुधवार को शाम होते ही युवाओं समेत अन्य ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. कई जगहों पर देर रात तक कार्यक्रमों का दौर भी चलेगा. शहर से लेकर गांव तक उल्लास है. वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में माहौल बिगाड़ने वालों पर भी पुलिस की नजर है. बुधवार शाम को टीमों ने फ्लैग मार्च भी किया. लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ईटीवी भारत के साथ...

9:49 PM, 31 Dec 2025 (IST)

वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालु, जलाए गये दीप

वाराणसी : धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी में संध्याकालीन होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में बुधवार को एक अलग नजारा देखने को मिला. लाखों की संख्या में जहां श्रद्धालु घाट पर मौजूद थे, वहीं 1000 दीपों से स्वागतम 2026 लिखा गया. गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि बुधवार को वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और आज हम लोगों ने विशेष प्रकार से गंगा आरती की है. पूरे विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन किया गया. इसके साथ ही 1000 दीप जलाए गए और स्वागतम 2026 लिखा गया.

9:26 PM, 31 Dec 2025 (IST)

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में जश्न की तैयारी, आर्टिफिशियल बर्फबारी का उठा सकेंगे लुत्फ

लखनऊ : नए साल 2026 के स्वागत को लेकर शहर में पूरी तैयारी कर ली गई हैं. नवाबों के इस शहर में हर साल की तरह इस बार भी नए साल का जश्न पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. हजरतगंज, जनेश्वर मिश्र पार्क, चिड़ियाघर, 1090 चौराहा और पुराने लखनऊ का घंटाघर क्षेत्र हर जगह भव्य सजावट और रौनक देखने को मिल रही है. जनेश्वर मिश्र पार्क में निजी संस्थाओं की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलेगा. यहां आर्टिफिशियल बर्फबारी, डीजे नाइट, जंगल थीम पार्टी सहित कई मनोरंजक कार्यक्रम रखे गए हैं. आयोजन में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति ₹1000 और कपल्स के लिए ₹1800 का टिकट रखा गया है.

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में जश्न की तैयारी (Video credit: ETV Bharat)

8:56 PM, 31 Dec 2025 (IST)

प्रयागराज में चलाया वाहन चेकिंग अभियान, हुड़दंग और स्टंट करने पर होगी कार्रवाई

प्रयागराज : नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे. इस दौरान डीसीपी नगर के नेतृत्व में सिविल लाइन, राजपुर, शिवकुटी एवं अन्य स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया. डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर साल के अंतिम दिन एवं माघ मेला 2026 के कारण वाहन चेकिंग अभियान और विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त का अभियान चलाया जा रहा है. दोपहर से ही शहर के विभिन्न स्थानों में चेकिंग की जा रही है. मदिरा-पान करने वाले लोगों की जांच कर चालान किया जा रहा है. किसी भी प्रकार की अवस्था फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हुड़दंग और स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)
Last Updated : December 31, 2025 at 10:02 PM IST

