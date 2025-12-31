नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी; आर्टिफिशियल स्नोफॉल के साथ लेजर शो का आयोजन, हुड़दंग करने पर भी रहेगी नजर

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में जश्न की तैयारी, आर्टिफिशियल बर्फबारी का उठा सकेंगे लुत्फ

लखनऊ : नए साल 2026 के स्वागत को लेकर शहर में पूरी तैयारी कर ली गई हैं. नवाबों के इस शहर में हर साल की तरह इस बार भी नए साल का जश्न पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. हजरतगंज, जनेश्वर मिश्र पार्क, चिड़ियाघर, 1090 चौराहा और पुराने लखनऊ का घंटाघर क्षेत्र हर जगह भव्य सजावट और रौनक देखने को मिल रही है. जनेश्वर मिश्र पार्क में निजी संस्थाओं की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलेगा. यहां आर्टिफिशियल बर्फबारी, डीजे नाइट, जंगल थीम पार्टी सहित कई मनोरंजक कार्यक्रम रखे गए हैं. आयोजन में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति ₹1000 और कपल्स के लिए ₹1800 का टिकट रखा गया है.