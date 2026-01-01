ETV Bharat / state

यूपी में नए साल का जश्न, मथुरा-काशी अयोध्या में उमड़े भक्त, पार्क चिड़ियाघर फुल

यूपी में नये साल का जश्न.
यूपी में नये साल का जश्न. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 8:57 AM IST

Updated : January 1, 2026 at 9:31 AM IST

मथुरा: साल 2025 की विदाई के साथ ही नव वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है. एक-दूसरे को शुभकामना संदेश देने के साथ ही लोग नये साल का जश्न मनाने के लिए परिवार के साथ पार्कों-चिड़ियाघर घूमने भी जा रहे हैं. इसी के साथ यूपी के प्रमुख पर्यटन केंद्र टूरिस्ट से भरने लगे हैं. खासकर धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ही भीड़ उमड़ रही है. इसमें खासकर मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज के मंदिरों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है. सूबे के अन्य जिलों में भी यही नजारा है.

8:28 AM, 1 Jan 2026 (IST)

काशी के मंदिरों और गंगा घाटों पर उमड़ा भक्ति और श्रद्धा का सैलाब

वाराणसी: नए साल में उत्साह और उमंग के साथ लोगों की भारी भीड़ अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर देखने को मिल रही है. वाराणसी में भी नए साल के मौके पर बनारस के प्रसिद्ध गंगा घाटों पर जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला. अस्सी घाट पर होने वाली सुबह के वक्त की आरती देखने के लिए लोग भोर से ही पहुंचने लगे थे. सुबह विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी. विश्वनाथ मंदिर के साथ ही काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, संकट मोचन समेत अलग-अलग मंदिरों में लोगों की भीड़ और उत्साह देखते ही बन रहा है.

बनारस के घाटों पर भीड़.
बनारस के घाटों पर भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

8:23 AM, 1 Jan 2026 (IST)

श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

मथुरा: देश के कोने-कोने से श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्म स्थान वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर बरसाना दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर एक पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है. इसी के साथ श्री द्वारकाधीश मंदिर, प्रेम मंदिर, मां वैष्णो देवी मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. एक अनुमान है कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना के मंदिरों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु नव वर्ष मनाने के लिए पहुंचे हैं. जिसके कारण सभी स्थानों पर धर्मशाला, रेस्टोरेंट, ढाबे पूरी तरह फुल हैं और ऑनलाइन बुकिंग पूरी बंद है. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर जिला प्रशासन में अपनी तैयारियां पूरी की है. श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही की जा रही है. साथ ही अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था की गई है.

मथुरा में भक्तों की भीड़. (Video Credit; ETV Bharat)
Last Updated : January 1, 2026 at 9:31 AM IST

