यूपी में नए साल का जश्न, मथुरा-काशी अयोध्या में उमड़े भक्त, पार्क चिड़ियाघर फुल

श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

मथुरा: देश के कोने-कोने से श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्म स्थान वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर बरसाना दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर एक पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है. इसी के साथ श्री द्वारकाधीश मंदिर, प्रेम मंदिर, मां वैष्णो देवी मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. एक अनुमान है कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना के मंदिरों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु नव वर्ष मनाने के लिए पहुंचे हैं. जिसके कारण सभी स्थानों पर धर्मशाला, रेस्टोरेंट, ढाबे पूरी तरह फुल हैं और ऑनलाइन बुकिंग पूरी बंद है. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर जिला प्रशासन में अपनी तैयारियां पूरी की है. श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही की जा रही है. साथ ही अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था की गई है.