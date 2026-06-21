ETV Bharat / state

NEET UG 2026: बिहार में परीक्षा आज, दोपहर 12 बजे के बाद एंट्री बंद, जानें गाइडलाइंस

NEET UG 2026
नीट परीक्षा 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 7:05 AM IST

Choose ETV Bharat

पटना : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 आज आयोजित की जा रही है. बिहार में परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है. राज्य के परीक्षाको लेकर 35 जिलों 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस परीक्षा के लिए बिहार से कुल 156061 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो परीक्षा में शामिल होंगे.

LIVE FEED

7:08 AM, 21 Jun 2026 (IST)

परीक्षा होगी पारदर्शी

परीक्षा से पहले एजेंसी ने यह भी दोहराया कि देशभर में आयोजित की जा रही नीट यूजी 2026 परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे परीक्षा के दिन शांत मन से केंद्र पहुंचें, निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति से बचें.

7:08 AM, 21 Jun 2026 (IST)

साइबर फ्रॉड से रहें दूर

एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कभी भी किसी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी, बैंक खाता विवरण या अन्य गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप पर नहीं मांगेगी. ऐसे किसी भी संदेश को फर्जी मानते हुए उससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

7:08 AM, 21 Jun 2026 (IST)

आधिकारिक व्हाट्स्एप पर करें शिकायत

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया है कि उम्मीदवारों को आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल +917827980287 के जरिए परीक्षा संबंधी जरूरी जानकारी भेजी जाएगी. इस पर अंग्रेजी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखकर भेजना होगा. यह नीट परीक्षा को लेकर एनडीए का ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, जिसका मकसद अभ्यर्थियों को जरूरी सूचना उपलब्ध कराना है.

7:07 AM, 21 Jun 2026 (IST)

अभिभावक सोशल मीडिया पर न करें भरोसा

एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक संदेश, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं को ही सही मानें. इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

7:07 AM, 21 Jun 2026 (IST)

अफवाहों पर न दें ध्यान

नीट परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फर्जी सूचनाओं पर भी एजेंसी की विशेष नजर है. हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक विशेष रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है, जहां अभ्यर्थी और आम नागरिक पेपर लीक, फर्जी दावों या संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

7:07 AM, 21 Jun 2026 (IST)

इनपर है केंद्र में ले जाने की पाबंदी

इसके अलावा पर्स, हैंडबैग, नोट्स, कागजात, ज्योमेट्री बॉक्स और अन्य अनधिकृत सामग्री भी केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. अभ्यर्थियों को केवल वही सामग्री साथ रखने की सलाह दी गई है जिसकी अनुमति परीक्षा नियमों के तहत दी गई है.

7:07 AM, 21 Jun 2026 (IST)

ये परीक्षाकेन्द्र में वर्जित

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, इयरफोन या अन्य संचार उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

7:06 AM, 21 Jun 2026 (IST)

ये डॉक्यूमेंट जरूरी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अन्य मान्य पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से काफी पहले केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि जांच प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

7:06 AM, 21 Jun 2026 (IST)

पेपर के दौरान बंद रहेंगे कोचिंग संस्थान

सुरक्षा एजेंसियां उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप वस्तुओं की जांच करेंगी. परीक्षा के दौरान कोचिंग संस्थानों पर भी प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. कई जिलों में परीक्षा अवधि के दौरान कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या अवांछित गतिविधि को रोका जा सके.

7:06 AM, 21 Jun 2026 (IST)

सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की अलग अलग जांच की व्यवस्था भी की गई है. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे. परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की तीन स्तरों पर जांच होगी.

7:06 AM, 21 Jun 2026 (IST)

भारी संख्या में तैनात रहेगा प्रशासन

राजधानी पटना में सबसे अधिक 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 46029 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन की ओर से केंद्रों पर एक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है.

7:05 AM, 21 Jun 2026 (IST)

नीट यूजी 2026 परीक्षा की तैयारी पूरी

परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कई स्तरों पर विशेष व्यवस्था की है. बिहार में इस वर्ष 81165 छात्र और 74896 छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रही हैं.

7:05 AM, 21 Jun 2026 (IST)

दोपहर 12 बजे तक परीक्षाकेंद्र में प्रवेश

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगा. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी उम्मीदवार को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

TAGGED:

BIHAR EXAM CENTERS
नीट यूजी परीक्षा 2026
NEET EXAM IN BIHAR
बिहार में नीट परीक्षा
NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.