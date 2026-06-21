NEET UG 2026: बिहार में परीक्षा आज, दोपहर 12 बजे के बाद एंट्री बंद, जानें गाइडलाइंस

ये डॉक्यूमेंट जरूरी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अन्य मान्य पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से काफी पहले केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि जांच प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.