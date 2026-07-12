ETV Bharat / state

यूपी में एक पेड़ मां के नाम; रायबरेली में रोपे गए पौधे मेरठ में भी पौधरोपण

यूपी में एक पेड़ मां के नाम
यूपी में एक पेड़ मां के नाम (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 2:41 PM IST

Choose ETV Bharat

यूपी में सबसे बड़े पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से की. इस महा अभियान को 'एक पेड़ मां के नाम' 'वृक्षारोपण महायज्ञ 2026' दिया गया है. आज इसके तहत 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है. इसी कड़ी में रायबरेली, मेरठ और प्रदेश के अन्य जिलों में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए.

LIVE FEED

1:50 PM, 12 Jul 2026 (IST)

रायबरेली में हुए वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अनेक कार्यक्रम

रायबरेली में आज वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। खीरों विकास खंड स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हिस्सा लिए. उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 55 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपित करने का संकल्प लिया गया है. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए इसे जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया.

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
UP TREE PLANTATION
UP PLANTATION NEWS
TREE PLANTATION IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.