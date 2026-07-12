यूपी में एक पेड़ मां के नाम; रायबरेली में रोपे गए पौधे मेरठ में भी पौधरोपण

रायबरेली में हुए वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अनेक कार्यक्रम

रायबरेली में आज वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। खीरों विकास खंड स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हिस्सा लिए. उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 55 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपित करने का संकल्प लिया गया है. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए इसे जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया.