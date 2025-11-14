Nalanda Election Result 2025 LIVE: राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के कौशल किशोर आगे, हिलसा से शक्ति यादव लीड कर रहे

पहले राउंड राउंड में नालंदा विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 5040 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कौशलेंद्र कुमार (इंडियन नेशनल कांग्रेस) से 2782 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 2258 वोट मिले हैं.

दूसरा राउंड में हरनौत विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के हरि नारायण सिंह आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 2895 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अरुण कुमार (इंडियन नेशनल कांग्रेस) से 160 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 2735 वोट मिले हैं. दूसरे राउंड में हरनौत के हरि नारायण सिंह 848 वोट से आगे चल रहे हैं.

अस्थावां विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के जितेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 3402 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि रंजन कुमार (राष्ट्रीय जनता दल) से 1581 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 1821 वोट मिले हैं. दूसरा राउंड अस्थावां विधानसभा क्षेत्र में 3566 वोट से डॉ. जितेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं.

राजगीर विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के कौशल किशोर आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 3332 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बिश्वनाथ चौधरी (CPI-ML) से 430 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 2902 वोट मिले हैं.

अस्थावां विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड (2/27) की गिनती के बाद JDU के जितेंद्र कुमार 3566 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 7190 वोट प्राप्त हुए हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि रंजन कुमार (RJD) को 3624 वोट मिले हैं.