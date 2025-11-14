- नालंदा में सातवें राउंड में जदयू के श्रवण कुमार 9379 मतों से आगे चल रहे हैं. दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार हैं.
- राजगीर में 8वें राउंड के बाद जदयू के कौशल किशोर 17930 मतों से आगे, दूसरे नंबर पर माले के विश्वनाथ चौधरी.
- बिहार शरीफ में 6ठे राउंड के बाद जदयू के डॉक्टर सुनील कुमार 14118 मतों से आगे. दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान.
- हरनौत विधानसभा क्षेत्र में 13वें राउंड के बाद हरि नारायण सिंह 22010 मतों से आगे. दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अरुण बिंद.
- अस्थावां विधानसभा क्षेत्र में 11वें रांउड के बाद जदयू के डॉ. जितेंद्र कुमार 38850 मतों से आगे. दूसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी रवि रंजन उर्फ़ छोटू मुखिया पीछे चल रहे हैं.
- हिलसा विधानसभा क्षेत्र में 7वें राउंड के बाद राजद के शक्ति यादव 22568 मतों से आगे. दूसरे नंबर पर जदयू के सीटिंग MLA कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया.
- इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 7वें राउंड के बाद जदयू के रुहैल रंजन 24983 मतों से आगे हैं. दूसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी राकेश रौशन.
Nalanda Election Result 2025 LIVE: राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के कौशल किशोर आगे, हिलसा से शक्ति यादव लीड कर रहे
Published : November 14, 2025 at 11:52 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 12:20 PM IST
नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर को होनी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की सातों सीटों पर सबकी नजर टिकी है. 2020 में NDA ने 6 सीटें जीती थीं, जबकि इस्लामपुर पर राजद का कब्जा रहा. इस बार NDA 7-0 का स्वीप करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी फीडबैक और बढ़ता मतदान प्रतिशत बता रहा है कि खेल इतना आसान नहीं रहने वाला. अस्थावां सीट: 2020 में जदयू के डॉ. जितेंद्र कुमार ने राजद के अनिल कुमार को 11,600 वोटों से हराया था. इस बार राजद ने नए चेहरे रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया उतारे हैं, जबकि जदयू ने सीटिंग MLA को ही दोहराया. जन सुराज से आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह मैदान में हैं, लेकिन उनका असर नगण्य रहा. बिहारशरीफ: भाजपा के डॉ. सुनील कुमार छठी बार मैदान में. 2020 में उन्होंने राजद को 15,102 वोटों से हराया था. इस बार महागठबंधन में टिकट बंटवारे की देरी और बाहरी उम्मीदवार (कांग्रेस से सीपीआई के शिव कुमार) की वजह से मतदाता उदासीन रहे. जिले में सबसे कम मतदान यहीं हुआ. राजगीर: जदयू के कौशल किशोर लगातार मजबूत. 2020 में राजद को 16,000 से अधिक वोटों से हराया था. इस बार महागठबंधन ने सीट सीपीआई को दे दी. हिलसा: 2020 की सबसे रोचक टक्कर — जदयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने राजद के शक्ति सिंह यादव को महज 12 वोटों से हराया था. इस बार भी मुकाबला कांटे का है. शक्ति सिंह यादव फिर मैदान में हैं. नालंदा: कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार का गढ़. 2020 में उन्होंने 16,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी.हरनौत: जदयू के हरि नारायण सिंह ने 2020 में 27,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी. इस बार कांग्रेस ने नया चेहरा अरविंद बिंद उतारा है. जदयू की जीत लगभग तय.इस्लामपुर: 2020 में राजद के राकेश रौशन ने जदयू को 3,698 वोटों से हराया था. इस बार जदयू ने दिवंगत नेता राजीव रंजन के बेटे रुहैल रंजन को उतारा है.
LIVE FEED
- राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के कौशल किशोर 11,667 मतों से आगे महागठबंधन के ई. विश्वनाथ प्रसाद पीछे.
- बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉ. सुनील कुमार 9,785 मतों से आगे चल रहे हैं जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान पीछे चल रहे हैं.
- हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जदयू के हरि नारायण सिंह 14,000 मतों से आगे जबकि कांग्रेस के अरुण बिंद पीछे चल रहे हैं.
- अस्थावां विधानसभा क्षेत्र से जदयू के डॉ. जितेंद्र कुमार 15,663 मतों से आगे जबकि राजद प्रत्याशी रवि रंजन उर्फ़ छोटू मुखिया पीछे चल रहे हैं.
- नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के श्रवण कुमार 8,174 मतों से आगे जबकि कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार उर्फ़ छोटे मुखिया पीछे चल रहे हैं.
- हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राजद के शक्ति यादव 2,095 मतों से आगे जबकि जदयू के सीटिंग MLA कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पीछे चल रहे हैं.
- इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के रुहैल रंजन 5790 मतों से आगे जबकि राजद प्रत्याशी राकेश कुमार रौशन पीछे चल रहे हैं.
पहले राउंड राउंड में नालंदा विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 5040 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कौशलेंद्र कुमार (इंडियन नेशनल कांग्रेस) से 2782 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 2258 वोट मिले हैं.
दूसरा राउंड में हरनौत विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के हरि नारायण सिंह आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 2895 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अरुण कुमार (इंडियन नेशनल कांग्रेस) से 160 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 2735 वोट मिले हैं. दूसरे राउंड में हरनौत के हरि नारायण सिंह 848 वोट से आगे चल रहे हैं.
अस्थावां विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के जितेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 3402 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि रंजन कुमार (राष्ट्रीय जनता दल) से 1581 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 1821 वोट मिले हैं. दूसरा राउंड अस्थावां विधानसभा क्षेत्र में 3566 वोट से डॉ. जितेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं.
राजगीर विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) के कौशल किशोर आगे चल रहे हैं. उन्हें अब तक 3332 वोट प्राप्त हुए हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बिश्वनाथ चौधरी (CPI-ML) से 430 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 2902 वोट मिले हैं.
अस्थावां विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड (2/27) की गिनती के बाद JDU के जितेंद्र कुमार 3566 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 7190 वोट प्राप्त हुए हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि रंजन कुमार (RJD) को 3624 वोट मिले हैं.