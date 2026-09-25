Mayor Election 2026 : जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज मिलेंगे नए मेयर, सुकेत में आज पहली बार चुना जाएगा पालिका अध्यक्ष
Published : September 25, 2026 at 8:31 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:42 AM IST
प्रदेश की कुल 10 नगर निगमों में से 7 में महापौर व उपमहापौर का चुनाव पूरा होने के बाद आज बाकी बचे 3 प्रमुख नगर निगमों जयपुर, जोधपुर और कोटा में महापौर (मेयर) पद के लिए मतदान और परिणाम का दिन है. इसके साथ ही कोटा जिले की नवगठित सुकेत नगर पालिका में पहली बार अध्यक्ष चुना जाएगा.
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सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज जंग
भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा और कांग्रेस के उमरदीन चौधरी के बीच सीधा मुकाबला ,कुल 25 वार्डों में से कांग्रेस के पास 11 और भाजपा के पास 10 सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े (13) से दोनों दल दूर, चुनाव में 4 निर्दलीय पार्षद बने 'किंग मेकर', इन्हीं के समर्थन पर टिका है दोनों पार्टियों की जीत का दारोमदार, अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्ज़ा जमाने के लिए भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की है दरकार, दोनों ही खेमों में जोड़-तोड़ की सियासत तेज, सुकेत नगर पालिका में ताजपोशी को लेकर बढ़ा सियासी रोमांच
नगर निगम कोटा में महापौर के लिए वोटिंग
सुबह 10:00 बजे से वोटिंग शुरू होगी, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 98 से चुनाव जीती अनुसुइया गोस्वामी को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस की तरफ से वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ी और पार्षद बनी सुनीता कुमारी सुमन मैदान में है, नगर निगम कोटा के 100 वार्ड में भाजपा के 57 पार्षद जीते थे, कांग्रेस के 39 और चार निर्दलीय हैं.
अब मतपेटी खोलेगी असली पत्ते
जयपुर और कोटा में बीजेपी के पास बहुमत है, जोधपुर में कांटे की टक्कर है और यहां दोनों ही दल निर्दलीय पार्षदों के भरोसे हैं. दोपहर बाद मतगणना के साथ साफ हो जाएगा कि एकीकृत नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा में महापौर की कुर्सी पर कौन बैठेगा? इसके साथ ही कोटा जिले की नवगठित सुकेत नगर पालिका में पहली बार अध्यक्ष चुना जाएगा.
जयपुर के साथ जोधपुर और कोटा में भी आज फैसला
जयपुर के अलावा आज जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर चुनाव भी होंगे, जोधपुर नगर निगम में भाजपा के प्रसन्न चंद्र मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह के बीच मुकाबला, यहां भाजपा के 45, कांग्रेस के 44 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं. वहीं कोटा नगर निगम में भाजपा की ओर से अनुसूइया गोस्वामी और कांग्रेस की ओर से सुनीता कुमारी महापौर पद की प्रत्याशी हैं. यहां भाजपा के 57, कांग्रेस के 39 और चार निर्दलीय पार्षद हैं.
आज मिलेगा जयपुर को नया महापौर
जयपुर को आज नया महापौर मिल जाएगा, 150 पार्षद महापौर चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद मतगणना की जाएगी, महापौर पद के लिए बीजेपी की ओर से किशनपोल क्षेत्र के वार्ड 112 से निर्वाचित सुनील कोठारी और कांग्रेस की ओर से आदर्श नगर क्षेत्र के वार्ड 118 की पार्षद सुनीता मावर मैदान में हैं
Jodhpur Mayor Election 2026
भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी में मुकाबला , सोलंकी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं, सोलंकी ने इस बार पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, 44 पार्षद जीत कर आई कांग्रेस को बहुमत (51) के लिए 7 अतिरिक्त वोटों की दरकार है, भाजपा अपने 45 पार्षद और 7 निर्दलीय के साथ कुल 52 वोट के साथ मैदान में.