Mayor Election 2026 : जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज मिलेंगे नए मेयर, सुकेत में आज पहली बार चुना जाएगा पालिका अध्यक्ष

सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज जंग

भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा और कांग्रेस के उमरदीन चौधरी के बीच सीधा मुकाबला ,कुल 25 वार्डों में से कांग्रेस के पास 11 और भाजपा के पास 10 सीटें, बहुमत के जादुई आंकड़े (13) से दोनों दल दूर, चुनाव में 4 निर्दलीय पार्षद बने 'किंग मेकर', इन्हीं के समर्थन पर टिका है दोनों पार्टियों की जीत का दारोमदार, अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्ज़ा जमाने के लिए भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की है दरकार, दोनों ही खेमों में जोड़-तोड़ की सियासत तेज, सुकेत नगर पालिका में ताजपोशी को लेकर बढ़ा सियासी रोमांच