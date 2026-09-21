LOCAL BODY ELECTIONS 2026: शहर की सरकार का चेहरा आज होगा तय, 273 निकायों में चुने जाएंगे प्रमुख, 5 निगमों को मिलेंगे मेयर

इटावा नगरपालिका का मुखिया कौन ?

इटावा नगरपालिका का मुखिया कौन आज होगा फैसला, नगरपालिका मुखिया हेतु वार्ड पार्षद करेंगे मतदान, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा मतदान उसके बाद गणना, 35 वार्डो के पार्षद चुंनेगे नगर का मुखिया, भाजपा से निर्मला नागर कांग्रेस से निकिता पारेता में है मुकाबला, कांग्रेस के पास 16 तो भाजपा के पास 15 पार्षद, 4 निर्दलीय पार्षदों पर अटकी है शहर की सरकार , नगर पालिका परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम