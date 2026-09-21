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LOCAL BODY ELECTIONS 2026: शहर की सरकार का चेहरा आज होगा तय, 273 निकायों में चुने जाएंगे प्रमुख, 5 निगमों को मिलेंगे मेयर

Nagar Nigam Mayor Chunav 2026
Nagar Nigam Mayor Chunav 2026 (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 8:26 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 10:07 AM IST

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राजस्थान में पांच नगर निगमों समेत 273 नगरीय निकायों के प्रमुखों के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है. दोपहर बाद मतदान होते ही मतगणना शुरू होगी और चुनाव नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी. प्रदेश के कुल 305 नगरीय निकायों में से 32 निकायों में अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि चार निकायों में चुनाव 25 सितंबर को कराया जाएगा. प्रदेश के नगरीय निकायों में नौ और 11 सितंबर को दो चरणों में चुनाव कराए गए थे. इनमें से 32 निकायों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इनमें भारतीय जनता पार्टी के 28, कांग्रेस के दो और भारतीय जनता पार्टी समर्थित दो निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं.

LIVE FEED

10:05 AM, 21 Sep 2026 (IST)

आज चुना जाएगा बाड़मेर नगर परिषद का सभापति

नगर परिषद बाड़मेर का सभापति आज चुना जाएगा, भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, बहुमत का आंकड़ा भाजपा के पास है, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग, भाजपा और कांग्रेस, दोनों के खेमों में पिछले 12 दिन से प्रत्याशी बाड़ेबंदी में हैं, दोनों दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, भाजपा से गौतमचंद उर्फ बॉबी और कांग्रेस से जयमल सिंह सभापति के प्रत्याशी हैं.

9:59 AM, 21 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव 2026

भीलवाड़ा जिले की 10 पालिकाओं में शुरू हुआ मतदान , कई जगह निर्दलीय कांग्रेस व भाजपा के बीच मुकाबला , शाम 3:00 बजे होगी तस्वीर साफ

9:58 AM, 21 Sep 2026 (IST)

इटावा नगरपालिका का मुखिया कौन ?

इटावा नगरपालिका का मुखिया कौन आज होगा फैसला, नगरपालिका मुखिया हेतु वार्ड पार्षद करेंगे मतदान, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा मतदान उसके बाद गणना, 35 वार्डो के पार्षद चुंनेगे नगर का मुखिया, भाजपा से निर्मला नागर कांग्रेस से निकिता पारेता में है मुकाबला, कांग्रेस के पास 16 तो भाजपा के पास 15 पार्षद, 4 निर्दलीय पार्षदों पर अटकी है शहर की सरकार , नगर पालिका परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

9:25 AM, 21 Sep 2026 (IST)

अध्‍यक्ष पदों के लिए निर्वाचन आज

बूंदी नगर परिषद सभापति एवं सात नगर पालिकाओं में अध्‍यक्ष पदों के लिए निर्वाचन आज, बूंदी नगर परिषद सभापति तथा इन्‍द्रगढ, लाखेरी, नैनवां, देई, हिण्‍डोली, केशोरायपाटन तथा कापरेन नगरपालिका में अध्‍यक्ष पदों के लिए होगा निर्वाचन, 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, वोटिंग के बाद होगी मतगणना

9:11 AM, 21 Sep 2026 (IST)

बारां के 6 निकायों में आज होगा अध्यक्ष का चुनाव

कड़ी सुरक्षा के बीच बारां जिले के सभी 6 निकायों में आज होगा अध्यक्ष का चुनाव, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक होगा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग, जिला प्रशासन ने विजय जुलूस पर लगाई रोक, जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे विजयी प्रत्याशी

9:00 AM, 21 Sep 2026 (IST)

उदयपुर नगर निगम में महापौर के लिए चुनाव

उदयपुर नगर निगम में महापौर के लिए चुनाव, मेयर पद के लिए भाजपा के 53, कांग्रेस के 23 और 4 निर्दलीय सहित कुल 80 पार्षद वोट डालेंगे, दोनों प्रमुख दलों में क्रॉस वोटिंग को लेकर खौफ,

8:55 AM, 21 Sep 2026 (IST)

मेयर पद के लिए मतदान आज

अजमेर नगर निगम के मेयर पद के लिए मतदान आज , 11 से 2 बजे तक होगा मतदान , कांग्रेस के 37 , भाजपा 32 और 11 निर्दलीय पार्षद करेंगे मतदान, कांग्रेस और भाजपा का बहुमत होने का दावा , निर्दलीय पार्षदों के हाथ में है बहुमत की चाबी. कांग्रेस के जयपुर से और भाजपा के पार्षदों को पुष्कर से लाया जाएगा.

8:44 AM, 21 Sep 2026 (IST)

273 निकायों में अध्यक्ष पद का चुनाव

प्रदेश के कुल 305 नगरीय निकायों में से 32 निकायों में अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि चार निकायों में चुनाव 25 सितंबर को कराया जाएगा, 10 नगर निगमों में से भरतपुर और भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं, भीलवाड़ा में जसवंत कंवर और भरतपुर में अनुराधा निर्विरोध महापौर बनी हैं

8:42 AM, 21 Sep 2026 (IST)

273 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए रण

सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटिंग, मतदान के तुरंत बाद आएंगे नतीजे, बाड़ेबंदी के बीच आज होगा अध्यक्षों का चुनाव, 5 नगर निगमों समेत 273 शहरों की कमान किसके हाथ में फैसला शाम तक

8:19 AM, 21 Sep 2026 (IST)

मेयर चुनाव आज

अजमेर नगर निगम में मेयर चुनाव आज, कर्नाटक सरकार के अतिथित्य से अब कांग्रेसी पार्षद पहुंचे जयपुर, बेंगलुरु में बाड़ेबंदी से पहुंचे जयपुर, मतदान के लिए कांग्रेसी पार्षद आयेंगे अजमेर

Last Updated : September 21, 2026 at 10:07 AM IST

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