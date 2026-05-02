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मध्य प्रदेश में बारिश का कहर, विदिशा में गेहूं भीगा, शिवपुरी में गिरे पेड़

BHOPAL INDORE MOUSAM
अचानक आई बारिश से खरीद केंद्रों पर गेहूं भीगा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 5:55 PM IST

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भोपाल : शनिवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली. दोपहर बाद घने बादल घिर आए और तेज हवाओं के बीच 4 बजे बारिश होने लगी. तेज बारिश के कारण कई जगहों पर खरीदकेंद्रों पर रका गेहूं भीग गया. कुछ जगहों पर ओले भी गिरे. राजधानी भोपाल सहिस सीहोर और आसपास तेज बारिश से ठंडक तो आ गई. लेकिन अचानक आई आंधी से लोगों को परेशानी भी हुई. विदिशा में बारिश से मंडी में रखा गेहूं भीग गया. वहीं शिवपुरी में तेज आंधी तूफान से कई जगह जगह पेड़ गिर गए.

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