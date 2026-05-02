मध्य प्रदेश में बारिश का कहर, विदिशा में गेहूं भीगा, शिवपुरी में गिरे पेड़
अचानक आई बारिश से खरीद केंद्रों पर गेहूं भीगा (Etv Bharat)
भोपाल : शनिवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली. दोपहर बाद घने बादल घिर आए और तेज हवाओं के बीच 4 बजे बारिश होने लगी. तेज बारिश के कारण कई जगहों पर खरीदकेंद्रों पर रका गेहूं भीग गया. कुछ जगहों पर ओले भी गिरे. राजधानी भोपाल सहिस सीहोर और आसपास तेज बारिश से ठंडक तो आ गई. लेकिन अचानक आई आंधी से लोगों को परेशानी भी हुई. विदिशा में बारिश से मंडी में रखा गेहूं भीग गया. वहीं शिवपुरी में तेज आंधी तूफान से कई जगह जगह पेड़ गिर गए.