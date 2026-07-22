मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन हंगामे के आसार, अनुपूरक बजट समेत 6 विधेयकों पर चर्चा, देखें Live Updates
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 10:50 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. दूसरे दिन यूसीसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद तीसरे दिन भी सत्र में हंगामे के आसार हैं. बुधवार को सदन में ध्यानाकर्षण के साथ-साथ अनुपूरक बजट और अन्य विधेयकों पर चर्चा होगी. वहीं, राहुल गांधी की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार है. विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार अनुपूरक बजट पर सदन में एक घंटे तक चर्चा होगी. देखें, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के लाइव अपडेट्स.
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कुछ ही देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही
विधानसभा में पक्ष व विपक्ष के नेता पहुंच चुके हैं. कुछ ही देर में प्रश्नोत्तरकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही.
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पर उतर रहे छात्र : जीतू पटवारी
सदन की कार्यवाही से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा, '' आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है. इसी बदहाल व्यवस्था के खिलाफ इंदौर में हमारे छात्र शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं. आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई 'छात्रों की गूंज' आज पूरे देश के युवाओं की आवाज बन चुकी है. देश का युवा अब सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार, अपने भविष्य और जवाबदेही की मांग कर रहा है.''
ठीक 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही
विधानसभा की दैनिक कार्यसूची के मुताबिक सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल होगा, जिसके बाद मंत्री अपने विभाग के प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे. इसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी.
आज इन विधेयकों पर होगी चर्चा
मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन (संशोधन) विधेयक, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और निरसन विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा होगी.