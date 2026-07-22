मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन हंगामे के आसार, अनुपूरक बजट समेत 6 विधेयकों पर चर्चा, देखें Live Updates

राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पर उतर रहे छात्र : जीतू पटवारी

सदन की कार्यवाही से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा, '' आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है. इसी बदहाल व्यवस्था के खिलाफ इंदौर में हमारे छात्र शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं. आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई 'छात्रों की गूंज' आज पूरे देश के युवाओं की आवाज बन चुकी है. देश का युवा अब सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार, अपने भविष्य और जवाबदेही की मांग कर रहा है.''