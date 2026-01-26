मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम, भोपाल में राज्यपाल तो उज्जैन में मोहन यादव करेंगे ध्वजारोहण
देशभर में आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. दिल्ली लाल किले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी. तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल की जगह उज्जैन में ध्वाजारोहण करेंगे. राज्यपाल मंगुभाई पटेल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण करेंगे. वहीं उज्जैन में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. उज्जैन में इस बार दशरथ मैदान की जगह मेला ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा.