ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम, भोपाल में राज्यपाल तो उज्जैन में मोहन यादव करेंगे ध्वजारोहण

MP MOHAN YADAV FLAG HOISTED
मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 7:40 AM IST

Choose ETV Bharat

देशभर में आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. दिल्ली लाल किले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण करेंगी. तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल की जगह उज्जैन में ध्वाजारोहण करेंगे. राज्यपाल मंगुभाई पटेल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण करेंगे. वहीं उज्जैन में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. उज्जैन में इस बार दशरथ मैदान की जगह मेला ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा.

TAGGED:

MP MINISTER HOISTED FLAG
JANUARY 26 REPUBLIC DAY
MANGUBHAI PATEL HOISTED FLAG
MP REPUBLIC DAY PARADE
MP MOHAN YADAV FLAG HOISTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.