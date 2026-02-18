MP Budget Live: जगदीश देवड़ा कुछ देर में पेश करेंगे बजट, महिलाओं-किसानों को सरकार से उम्मीदें

9 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरा: मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव का ने आने वाले बजट को लेकर कहा कि, ''मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी है. दो वर्ष के बीच वर्ष 2023-24 और 24-25 में 46 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढोतरी हुई हैं. बेहतर कनेक्टिविटी रोजगार सृजन और औघोसरंचना विकास के कारण हुई है.'' सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, ''कर्नाटक जैसा विकसित राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है उसे हमने आर्थिक स्थिती के मामले में पछाड़ दिया है. एमपी में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 69 हजार रुपये ज्यादा हुई हैं. अलग अलग सेक्टर की बात करें तो पशुधन के क्षेत्र में आय 7.2 दर से बढ़ी हैं. 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरा है.

एमपी एक मात्र राज्य जिसकी विकास दर 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं. हर क्षेत्र में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा हैं. टूरिज्म के क्षेत्र 13 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को प्रदेश में लाने में सफल हुए है. राजकोषिय घाटे को भी हमने संतुलित रखते हुए प्रदेश को विकसित बना रहे हैं. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी काफी सुधार हुआ है. आर्थिक सर्वेक्षण के आंकडे बता रहे है कि वित्तिय अनुशासन के साथ हम तेजी आगे बढ रहे है. कल का बजट एक नवाचार के साथ आएगा. इसमें एक साल के साथ आगामी तीन साल के विकास की आउट लाइन भी होगी.