MP Budget Live: जगदीश देवड़ा कुछ देर में पेश करेंगे बजट, महिलाओं-किसानों को सरकार से उम्मीदें
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : February 18, 2026 at 9:58 AM IST
MP Budget 2026 live updates: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है. मोहन यादव सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है. विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टेबलेट के जरिए अपना बजट भाषण पढ़ेंगे. पूरे प्रदेश की निगाह मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 पर होगी. किसानों, आम लोगों और महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. पिछले साल के बजट की तुलना में यह 12 से 15 फीसदी अधिक हो सकता है. बजट से पल-पल का अपडेट पढ़ें ईटीवी भारत पर.
LIVE FEED
9 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरा: मोहन यादव
सीएम डॉ. मोहन यादव का ने आने वाले बजट को लेकर कहा कि, ''मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी है. दो वर्ष के बीच वर्ष 2023-24 और 24-25 में 46 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढोतरी हुई हैं. बेहतर कनेक्टिविटी रोजगार सृजन और औघोसरंचना विकास के कारण हुई है.'' सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, ''कर्नाटक जैसा विकसित राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है उसे हमने आर्थिक स्थिती के मामले में पछाड़ दिया है. एमपी में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 69 हजार रुपये ज्यादा हुई हैं. अलग अलग सेक्टर की बात करें तो पशुधन के क्षेत्र में आय 7.2 दर से बढ़ी हैं. 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतरा है.
एमपी एक मात्र राज्य जिसकी विकास दर 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं. हर क्षेत्र में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा हैं. टूरिज्म के क्षेत्र 13 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को प्रदेश में लाने में सफल हुए है. राजकोषिय घाटे को भी हमने संतुलित रखते हुए प्रदेश को विकसित बना रहे हैं. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी काफी सुधार हुआ है. आर्थिक सर्वेक्षण के आंकडे बता रहे है कि वित्तिय अनुशासन के साथ हम तेजी आगे बढ रहे है. कल का बजट एक नवाचार के साथ आएगा. इसमें एक साल के साथ आगामी तीन साल के विकास की आउट लाइन भी होगी.
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,69,050 रुपए हुई
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,69,050 रुपए हो गई है. पिछले साल यह 1,54,124 रुपए थी. यानी एक साल में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी तरह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रचलित दरों पर 16,69,750 करोड़ रुपए आंका गया है, जो पिछले वर्ष के 15,02,428 करोड़ रुपए से 11.14 प्रतिशत अधिक है. स्थिर दरों पर वास्तविक वृद्धि 8.04 प्रतिशत रही.
बजट मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ''आज प्रस्तुत होने वाला वर्ष 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय है. निश्चय ही जनआकांक्षाओं को नई अभिव्यक्ति देने वाला यह गरीब के विश्वास, युवा के भविष्य, अन्नदाता की समृद्धि और नारी सशक्तिकरण के संकल्प की उन्नत दिशा तय करेगा. 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र और अंत्योदय के भाव के साथ यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अभ्युदय का साक्षी बनेगा.''