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MP Board Result Live : कुछ ही देर में जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, मोहन यादव करेंगे टॉपर्स का ऐलान

MP Board 10th 12th result live updates
कुछ ही देर में जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 7:23 AM IST

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Updated : April 15, 2026 at 7:34 AM IST

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भोपाल : एमपी बोर्ड की 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट अब से कुछ ही देर में जारी होने वाला है. लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र-छात्राओं की उत्सुकता और दिल की धड़कने बढ़ गई हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमपी बोर्ड की दोनों ही परीक्षाओं का परिणाम आज सुबह 11 बजे जारी करेंगे. बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र अपना रिजल्ट एमपी बोर्ड की बेवसाइट के साथ-साथ एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पर भी देख सकेंगे. अपना रिजल्ट देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें.

LIVE FEED

7:32 AM, 15 Apr 2026 (IST)

यहां क्लिक कर तुरंत देख सकेंगे एमपी बोर्ड 10th-12th रिजल्ट

- https://mpbse.mponline.gov.in

- https://www.digilocker.gov.in/web/dashboard/issuers

- एंड्रॉयड ऐप

7:25 AM, 15 Apr 2026 (IST)

एमपी बोर्ड परीक्षा परीणामों को लेकर सीएम हाउस में खास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर समत्व सभागार में विशेष आयोजन रखा गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे यहीं से परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. 10वीं-12वीं के साथ-साथ डिप्लोमा (डीपीएसई मुख्य परीक्षा) के परिणाम भी घोषित करेंगे.

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सुबह 11 बजे सीएम जारी करेंगे रिजल्ट (Mohan yadav X account)

7:13 AM, 15 Apr 2026 (IST)

एंड्रॉयड ऐप पर इस तरह देखें रिजल्ट

एमपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना रिजल्ट तीन तरीकों से देख सकते हैं. छात्र बोर्ड की वेबसाइट, बोर्ड की मोबाइल ऐप और डिजिलॉकर के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

  • मोबाइल ऐप पर रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स गूगल प्ले स्टोर से एमपी बोर्ड की मोबाइल ऐप एमपीबीएसई या फिर एमपी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.
  • ऐप खोलने के बाद 'नो यॉर रिजल्ट' सिलेक्ट करें.
  • अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालें.
  • इसे डालते ही आपका 10th-12th का बोर्ड रिजल्ट सामने होगा.
Last Updated : April 15, 2026 at 7:34 AM IST

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