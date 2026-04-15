MP Board Result Live : कुछ ही देर में जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, मोहन यादव करेंगे टॉपर्स का ऐलान

एमपी बोर्ड परीक्षा परीणामों को लेकर सीएम हाउस में खास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर समत्व सभागार में विशेष आयोजन रखा गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे यहीं से परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे. 10वीं-12वीं के साथ-साथ डिप्लोमा (डीपीएसई मुख्य परीक्षा) के परिणाम भी घोषित करेंगे.