मध्य प्रदेश विधान सभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, अनुपूरक बजट पर निगाहें
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 11:54 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 12:25 PM IST
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन का आज शुक्रवार को अंतिम दिन है. आज ध्यानाकर्षण के तहत सदन में आएंगे 21 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव. भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता, सिंगरौली जिला अंतर्गत वनीं की अवैध कटाई, रतलाम के निजी स्कूल में छात्र द्वारा आत्महत्या का प्रयास, एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत 108 आपातकालीन वाहन सेवा समय से उपलब्ध न होना, एमवाय अस्पताल में चूहों द्वारा नवजात बच्ची की कुतरने से हुई मौत जैसे मामले ध्यानाकर्षण के तहत आएंगे.
गीता भवन की कुछ जमीन किराये पर देंगे
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "गीता भवन के लिए दी जाने वाली जमीन का कुछ उपयोग कमर्शियली रूप में भी किया जा सकता, ताकि गीता भवन का किराया निकल सके. गीता भवन ऑडिटोरियम का डिजाइन इस तरह से बनाया जाए ताकि उसमें कुछ दुकानें निकाल सके."
किसानों के कई मुद्दे भी उठेंगे
किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वित्तीय व्यवस्था करने, मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों पर फसल बीमा राशि कम दिए जाने का मामला, जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु की नियुक्ति, टीकमगढ़ जिले में शासकीय राशि से निर्मित भवनों के हैंडओवर न होने का मामला, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वित्तीय व्यवस्था करने जैसे मामले भी ध्यानाकर्षण में रके जाएंगे.
ध्यानाकर्षण के तहत ये मामले गूंजेंगे
मैहर जिले के विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन में बाणसागर परियोजना के दूब में पुनर्वास ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाने का ध्यानाकर्षण. मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों पर फसल बीमा राशि कम दिवे जाने का ध्यानाकर्षण. जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु की नियुक्ति, टीकमगढ़ जिले में शासकीय राशि से निर्मित भवनों के हैंडओवर न होने का मामला, मध्यप्रदेश में विभाजित भूखंडों की अनुज्ञा देने पर रोक लगाने का मामला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा नीति में संशोधन के मामले में आएगा ध्यानाकर्षण.