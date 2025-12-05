मध्य प्रदेश विधान सभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, अनुपूरक बजट पर निगाहें

ध्यानाकर्षण के तहत ये मामले गूंजेंगे

मैहर जिले के विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन में बाणसागर परियोजना के दूब में पुनर्वास ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाने का ध्यानाकर्षण. मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों पर फसल बीमा राशि कम दिवे जाने का ध्यानाकर्षण. जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु की नियुक्ति, टीकमगढ़ जिले में शासकीय राशि से निर्मित भवनों के हैंडओवर न होने का मामला, मध्यप्रदेश में विभाजित भूखंडों की अनुज्ञा देने पर रोक लगाने का मामला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा नीति में संशोधन के मामले में आएगा ध्यानाकर्षण.