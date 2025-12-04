मध्य प्रदेश विधानसभा में 13,476 करोड़ के अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, उस्तरा लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक

कांग्रेस विधायकों ने किया वॉक आउट

विधानसभा में अति दृष्टि से हुए किसानों के नुकसान के मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक बाबू झंडेवाले प्रश्नकाल के दौरान कहा कि, ''शिवपुरी जिले में किसानों को नुकसान का पैसा आज तक नहीं पहुंचा, जबकि सरकार ने ऐलान किया था कि 16000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसान की भरपाई की जाएगी.

राजस्व मंत्री ने कहा कि, ''सभी किसानों को नुकसान की भरपाई की जा चुकी है. करीब 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.'' मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''5000 करोड़ का आकलन है लेकिन अब तक सिर्फ 200 करोड रुपए की राशि डाली गई है ऊंट के मुंह में जरा है. पूरे प्रदेश में किसान परेशान है. सरकार आखिर आज की बात क्यों नहीं करती, कांग्रेस के सरकार के समय की आंकड़े बता रही है.''

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि, ''आपकी सरकार में ₹3000 हेक्टेयर मिलता था लेकिन हम 16000 रुपए हेक्टेयर दे रहे हैं.''