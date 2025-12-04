मध्य प्रदेश विधानसभा में 13,476 करोड़ के अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा, उस्तरा लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक
Published : December 4, 2025 at 11:34 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:07 PM IST
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन का गुरुवार को तीसरा दिन है. 13,476 करोड़ के अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी. वहीं सदन में तीसरे दिन 71 याचिकाओं को पेश भी किया जाएगा. सोमवार और मंगलवार को शुरू हुए सत्र के पहले दिन सदन में खूब हंगामा देखने मिला. 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी के चलते बुधवार को अवकाश था, इसलिए आज गुरुवार को विधानसभा का तीसरा दिन है. हालांकि आज भी कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर के वेश में उस्तरा लेकर पहुंचे हैं.
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''पूरे प्रदेश में उर्दू के शिक्षक हैं, लेकिन कई स्थानों पर उर्दू के विद्यार्थी नहीं है. स्कूल शिक्षा मंत्री को पूरे प्रदेश में समीक्षा करनी चाहिए. मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राजगढ़ जिले में 15 स्कूलों में 20 उर्दू शिक्षक हैं, जबकि छात्रों की संख्या 200 है. मंत्री ने कहा कि, ''जहां पर जीरो विद्यार्थी हैं, वहां से टीचर्स को निकाल कर दूरस्थ स्कूलों में जहां उर्दू के स्टूडेंट है, वहां भेजा जाएगा वहां उन्हें 3 साल तक रखा जाएगा. सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि बाकी सभी विषयों के टीचरों का युक्ति युक्त कारण किया जा रहा है. पिछले साल करीब 20000 शिक्षकों को नई स्थान पर भेजा गया है. जहां पर विद्यार्थी विहीन शालाएं हैं वहां 10 से कम स्टूडेंट वाले स्कूलों में शिफ्ट करके टीचरों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा.''
कांग्रेस विधायकों ने किया वॉक आउट
विधानसभा में अति दृष्टि से हुए किसानों के नुकसान के मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक बाबू झंडेवाले प्रश्नकाल के दौरान कहा कि, ''शिवपुरी जिले में किसानों को नुकसान का पैसा आज तक नहीं पहुंचा, जबकि सरकार ने ऐलान किया था कि 16000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसान की भरपाई की जाएगी.
राजस्व मंत्री ने कहा कि, ''सभी किसानों को नुकसान की भरपाई की जा चुकी है. करीब 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.'' मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, ''5000 करोड़ का आकलन है लेकिन अब तक सिर्फ 200 करोड रुपए की राशि डाली गई है ऊंट के मुंह में जरा है. पूरे प्रदेश में किसान परेशान है. सरकार आखिर आज की बात क्यों नहीं करती, कांग्रेस के सरकार के समय की आंकड़े बता रही है.''
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि, ''आपकी सरकार में ₹3000 हेक्टेयर मिलता था लेकिन हम 16000 रुपए हेक्टेयर दे रहे हैं.''
अतिवृष्टि का नहीं मिला मुआवजा
कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने अतिवृष्टि से ग्वालियर जिले में किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, ''अतिवृष्टि से सिर्फ तीन किसानों का नुकसान बताया गया और सिर्फ ₹15000 का मुआवजा दिया गया. जबकि जिले की कई तहसीलों में बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है.'' विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, ''राहत राशि के मानदंड बने हुए हैं, अगर किसान उस मानदंड के अनुसार नहीं आया होगा तो राहत राशि नहीं मिलती.''
सवाल बदलने के आरोपों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों के सवाल बदल दिए जाने के आरोपों का मुद्दा विधानसभा में उठाते हुए कहा कि, ''सदन के अंदर और सदन के बाहर यह आरोप लगाए गए कि सदस्यों के प्रश्न बदल दिए गए यह आसंदी पर सीधा सवाल है, यह बेहद आपत्तिजनक है, यह परंपरा गलत है. आप अपने कार्यों का ईमानदारी से उपयोग नहीं कर रहे और फिर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं.''
इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि, ''अभी यह प्रश्न काल का समय है यदि इस पर बहस करना हो तो अलग से 10 मिनट का समय निर्धारित किया जाए.''
विधानसभा की कार्यवाही शुरू
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को चीता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह प्रजाति मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को नौसेना दिवस की भी बधाई दी.
कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बंदर के वेश में पहुंचे विधायक
मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर के वेश में उस्तरा लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा-यह बीजेपी का बंदर है जो हर वर्ग पर उस्तरा चला रहा है. इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को सरकार ने 68000 पेजों में जानकारी भेजी है. कांग्रेस विधायक ने सरकारी अस्पताल में टेंडर को लेकर जानकारी पूछी थी. जयवर्धन सिंह का आरोप था कि टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है. विभाग ने 68000 पेजों की जानकारी पेन ड्राइव में दी है.