विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना की बिगड़ी तबीयत

गलियारे में धरने पर बैठे ओमकार सिंह मरकाम

कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम आदिवासी एक मामले को लेकर गलियारे में धरने पर बैठे. उनसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो सदस्य नीचे बैठे हैं, सदन नियम प्रक्रिया से चलता है. सभी प्रश्न जनहित के हैं और कार्य बाधित न करने का सभी सम्मान करते हैं. सभी से उम्मीद है कि सदन में आकर कार्य चालू करें. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं. सदस्य चर्चा के लिए आ सकते हैं.