विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना की बिगड़ी तबीयत

MP ASSEMBLY WINTER SESSION 2ND DAY
मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 11:25 AM IST

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन का मंगलवार को दूसरा दिन है. सोमवार को शुरू हुए सत्र के पहले दिन सदन में खूब हंगामा देखने मिला. कांग्रेस ने जहां कप सिरप और MY अस्पताल में जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उठाया. तो वहीं कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को पटल पर रखा गया था. जिस पर मंगलवार को चर्चा हो सकती है. बताया जा रहा है कि मंगलवार का दिन सदन के लिए अहम रहने वाला है. आज सरकार इस साल का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी.

LIVE FEED

11:23 AM, 2 Dec 2025 (IST)

विधानसभा में कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की.

11:12 AM, 2 Dec 2025 (IST)

गलियारे में धरने पर बैठे ओमकार सिंह मरकाम

कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम आदिवासी एक मामले को लेकर गलियारे में धरने पर बैठे. उनसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो सदस्य नीचे बैठे हैं, सदन नियम प्रक्रिया से चलता है. सभी प्रश्न जनहित के हैं और कार्य बाधित न करने का सभी सम्मान करते हैं. सभी से उम्मीद है कि सदन में आकर कार्य चालू करें. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं. सदस्य चर्चा के लिए आ सकते हैं.

11:00 AM, 2 Dec 2025 (IST)

किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने नारेबाजी की. आर्टिफिशिएल खेत और चिड़िया लेकर कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे. कांग्रेस विधायकों का आरोप बीजेपी रूपी चिड़िया ने किसानों का पूरा खेत चुग लिया.

9:06 AM, 2 Dec 2025 (IST)

सत्र से पहले होगी मंत्रिमंडल की बैठक

विधानसभा सत्र के पहले विधानसभा परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक की बैठक होगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी.

9:05 AM, 2 Dec 2025 (IST)

नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025

मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को नगरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गी प्रस्तुत करेंगे. इस विधायक पर 1 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया है.

9:01 AM, 2 Dec 2025 (IST)

द्वितीय अनुपूरक बजट होगा पेश

मध्य प्रदेश विधानसभा में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2025 26 के द्वितीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करेंगे

9:00 AM, 2 Dec 2025 (IST)

VIT यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाएगी विपक्ष

मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजेगा सीहोर के VIT यूनिवर्सिटी में दूषित पानी और घटिया खाने का मुद्दा, ध्यान आकर्षण में होगी चर्चा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे महेश परमार उठाएंगे मुद्दा.

