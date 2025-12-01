मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र: जहरीली कफ सिरप का उठा मुद्दा, 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित

विधानसभा की कार्यवाही शुरू

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. विधानसभा में दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व लोकसभा सदस्य व सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई. इसके अलावा विधानसभा के पूर्व दिवंगत सदस्य इंदर सिंह कोठी, राधेश्याम शुक्ल, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना, रजनी उपासने, चंद्र कुमार भनोट, बनवारी लाल अग्रवाल, शंकर लाल तिवारी, लोरिन भी लोबो, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल, पूर्व लोकसभा सदस्य सुभाष आहूजा कोबी को पक्ष और विपक्ष ने श्रद्धांजलि दी.