मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र: जहरीली कफ सिरप का उठा मुद्दा, 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 11:03 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 11:40 AM IST
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी. यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बीच में एक दिन का अवकाश भी रहेगा. शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार दो अहम विधेयक लेकर आएगी. वहीं मोहन यादव सरकार इस साल का 2025-16 दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी, जो 10 हजार करोड़ का होगा. वहीं सत्र शुरू होने से पहल कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है.
LIVE FEED
10 मिनट को स्थगित हुई कार्यवाही
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि के सम्मान में सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है.
SIR के दौरान BLO की मौत का मुद्दा उठाया
इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने SIR यानि के दौरान 8 BLO की मौत का मामला भी सदन में उठाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
मंत्री सारंग ने जताई आपत्ति
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बच्चों की श्रद्धांजलि वाले मुद्दे पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई. मंत्री सारंग ने कहा कि यह सामान्य चर्चा नहीं है. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा की अनुमति लेकर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है. विधानसभा की यह परंपरा बनी है कि हम विषय से बाहर न जाएं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कफ सिरप मामले और MY अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला संवेदना भरा है. हम उनके परिजनों को मुआवजा दे सकते हैं, तो क्या सदन में श्रद्धांजलि नहीं दे सकते.
जहरीली कफ सिरप का मुद्दा उठाया
विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में जहरीली कफ सिरप का मुद्दा उठाया. उमंग सिंघार ने कहा कि "जहरीली कफ सिरप से दिवंगत हुए बच्चों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी. क्या सरकार की यही संवेदनशीलता है. सदन में उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इंदौर के MY हॉस्पिटल में बच्चों की मौत का मामला भी श्रद्धांजलि में शामिल होना चाहिए था."
विधानसभा की कार्यवाही शुरू
मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. विधानसभा में दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व लोकसभा सदस्य व सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई. इसके अलावा विधानसभा के पूर्व दिवंगत सदस्य इंदर सिंह कोठी, राधेश्याम शुक्ल, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना, रजनी उपासने, चंद्र कुमार भनोट, बनवारी लाल अग्रवाल, शंकर लाल तिवारी, लोरिन भी लोबो, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल, पूर्व लोकसभा सदस्य सुभाष आहूजा कोबी को पक्ष और विपक्ष ने श्रद्धांजलि दी.
छिंदवाड़ा सिरप कांड विरोध
छिंदवाड़ा सिरप कांड का कांग्रेस विरोध जता रही है. विधानसभा के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी है. इस बीच कांग्रेस विधायक बच्चों के पुतलों को कफन में लपेट विधानसभा पहुंचे हैं.
विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन
सत्र से पहले विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारर के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल पूतना बनकर विधानसभा पहुंची.