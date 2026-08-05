यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चढ़ा हंगामा की भेंट, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर विपक्ष का हंगामा

विपक्ष के लोग सदन का समय केवल बर्बाद करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है- केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: विपक्ष द्वारा विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा और व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के हित में जो बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। इससे पता चलता है कि वो सदन का समय केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है।"