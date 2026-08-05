ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चढ़ा हंगामा की भेंट, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर विपक्ष का हंगामा

विधानसभा में तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा
विधानसभा में तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:01 PM IST

|

Updated : August 5, 2026 at 1:39 PM IST

Choose ETV Bharat

लखनऊ: विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी पर बहस की मांग पर अड़ा रहा. विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई. तीसरी बार जब शुूरू हुई तो फिर विपक्ष हंगामा करने लगा. जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चिकाल तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया. कल भी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई. कल सदन में सरकार की ओर से 59 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया था. सरकार ने समाजवादी पार्टी पर जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया है.

LIVE FEED

1:29 PM, 5 Aug 2026 (IST)

भारी हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया

सपा विधायकों का धरना (Video Credit: ETV Bharat)

1:22 PM, 5 Aug 2026 (IST)

हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही शुरू

लखनऊ: विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. इससे पहले दो बार हंगामे के चलते स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करने पड़ी.

1:10 PM, 5 Aug 2026 (IST)

सपा का विधानसभा परिसर में धरना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से समाजवादी पार्टी के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा पूरे सत्र की कार्यवाही से निष्कासित किए जाने के बाद सियासी विरोध लगातार जारी है. लगातार दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे नजर आए. धरने पर विधायक सचिन यादव के साथ विधायक मुकेश वर्मा, ताहिर खान और रागिनी सोनकर भी मौजूद रहे. धरने के दौरान विधायक सचिन यादव अपने सामने दानपात्र की प्रतीकात्मक दो पेटियां रखे हुए हैं, जिन पर फूल-मालाएं चढ़ाई गई हैं. उनके हाथ में विरोध दर्ज कराने वाला पोस्टर भी है

सपा का विधानसभा परिसर में धरना
सपा का विधानसभा परिसर में धरना (Photo Credit: ETV Bharat)

1:03 PM, 5 Aug 2026 (IST)

चर्चा में शामिल होना बहुत जरूरी है. विपक्ष क्यों भाग रहा है.- मंत्री संजय निषाद

लखनऊ यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा चर्चा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है. जो भी मुद्दे उठाने हैं, वे सब रिकॉर्ड पर आएंगे, तो वे क्यों भाग रहे हैं? उन्हें बोलना चाहिए और अपनी बात रिकॉर्ड पर रखनी चाहिए.

1:00 PM, 5 Aug 2026 (IST)

राज्य के विकास में रुकावटें पैदा कर रहा है विपक्ष- मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी

लखनऊ: यूपी कैबिनेट मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी कहते हैं कल सदन में विपक्ष का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. विधानसभा का मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास सुनिश्चित करना है, लेकिन विपक्ष लगातार अपनी हरकतों से कार्यवाही में बाधा डाल रहा है और राज्य के विकास में रुकावटें पैदा कर रहा है.

12:43 PM, 5 Aug 2026 (IST)

समाजवादी पार्टी बहस से बच रही है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है-मंत्री ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ: विधानसभा सत्र पर यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी बहस से बच रही है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्हें डर है कि चर्चा से उनके पुराने कारनामे सामने आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अक्सर परीक्षा के पेपर लीक होते थे। पिछली सरकारों के समय सड़कों पर बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी होती थी... इसीलिए विपक्ष बहस में हिस्सा लेने से कतरा रहा है.

12:39 PM, 5 Aug 2026 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित.

विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही एक बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई

12:07 PM, 5 Aug 2026 (IST)

सदन में भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष



लखनऊ: विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लगातार विपक्षी दलों के विधायकों के विरोध के चलते पिछले दो दिनों से विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही है. विधानसभा अध्यक्ष की अपील के बाद भी विपक्षी दलों के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे. इससे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी दुखी हैं. बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भावुक अपील की. उन्होंने यह तक कह दिया कि मेरी राजनीति का अंतिम चरण है. मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कुर्सी के योग्य हूं भी या नहीं, जल्द इस पर निर्णय लूंगा.

सदन में भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष
सदन में भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

12:03 PM, 5 Aug 2026 (IST)

सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन

लखनऊ: अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बीजेपी और RSS के लोग चोर हैं उन्होंने चंदे की चोरी करवाई है. चोरी की साजिश उन्होंने ही रची थी. इसके अलावा, उन्होंने कहा, बीजेपी और RSS के घरों में ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है.

11:59 AM, 5 Aug 2026 (IST)

विपक्ष के लोग सदन का समय केवल बर्बाद करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है- केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: विपक्ष द्वारा विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा और व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के हित में जो बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। इससे पता चलता है कि वो सदन का समय केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है।"

Last Updated : August 5, 2026 at 1:39 PM IST

TAGGED:

UP LEGISLATIVE ASSEMBLY
SAMAJWADI PARTY
RUCKUS THIRD DAY
CM YOGI ADITYANATH
MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.