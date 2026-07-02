Himachal Monsoon Update: मानसून शुरू होने के साथ बढ़ी मुसीबत, भारी बारिश और लेंडस्लाइड से कई सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही तबाही शुरू हो गई है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, और जगह-जगह सड़क हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं. विभिन्न जिलों में हो रही लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण आधारभूत सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं. मानसून की पहली बारिश में ही प्रदेश में 35 सड़कों पर यातायात बंद हैं. सबसे अधिक कुल्लू जिले में 18 सड़कें बंद हैं. मंडी में 11, जबकि ऊना, सिरमौर और लाहौल-स्पीति में दो-दो सड़कें बाधित हैं.
LIVE FEED
पांगी घाटी फ्लैश फ्लड से भारी नुकासन
पांगी घाटी में फ्लैश फ्लड से नुकसान पर हिमाचल प्रदेश की भरमौर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक डॉ. जनकराज दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "पांगी घाटी की घिसल धार में फ्लैश फ्लड की दुखद सूचना मिली है. भारी वर्षा के चलते आई इस आपदा से घिसल, कुठल और हिलौर गांवों में मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि साच–सैंचू संपर्क मार्ग भी बाधित हो गया है. मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि प्रभावित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा देने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए तथा संपर्क मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए. इस कठिन समय में मैं प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा हूं."
मणिकर्ण घाटी के जेनाला में बहा पंजाब का युवक
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल के समीप एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. इस हादसे में जेनाला में नहाने उतरे एक युवक की मौत हो गई. वहीं, मणिकर्ण पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है.
नाले में नहाने उतरा था 21 साल का युवक
पुलिस जानकारी के अनुसार पंजाब के कपूरथला निवासी 21 वर्षीय अंशतेज की नाले में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई. मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने आया था. पार्वती घाटी के जैनाला क्षेत्र में कुछ युवक नहाने के लिए नाले में उतरे थे. इसी दौरान पंजाब का रहने वाला अंशतेज गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया. हालांकि दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. वहीं, स्थानीय लोगों की मदद से पानी से युवक को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव
एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि, "पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव परिजनों को सौंप दिया है. सैलानी बारिश के मौसम में नदी-नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. क्योंकि, बरसात के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं और तेज बहाव के चलते कोई भी दुर्घटना पेश आ सकती है."