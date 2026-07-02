Himachal Monsoon Update: मानसून शुरू होने के साथ बढ़ी मुसीबत, भारी बारिश और लेंडस्लाइड से कई सड़कें बंद

मणिकर्ण घाटी के जेनाला में बहा पंजाब का युवक

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल के समीप एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. इस हादसे में जेनाला में नहाने उतरे एक युवक की मौत हो गई. वहीं, मणिकर्ण पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है.

नाले में नहाने उतरा था 21 साल का युवक

पुलिस जानकारी के अनुसार पंजाब के कपूरथला निवासी 21 वर्षीय अंशतेज की नाले में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई. मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने आया था. पार्वती घाटी के जैनाला क्षेत्र में कुछ युवक नहाने के लिए नाले में उतरे थे. इसी दौरान पंजाब का रहने वाला अंशतेज गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया. हालांकि दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. वहीं, स्थानीय लोगों की मदद से पानी से युवक को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव