NEET री-एग्जाम के लिए पटना में मॉक ड्रिल, केन्द्रीय मंत्री बोले- 'सरकार सतर्क'
Published : June 20, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 1:00 PM IST
पटना: नीट-यूजी 2026 को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए NTA ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. पिछली बार पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर उठे विवादों के बाद इस बार देशभर के परीक्षा केंद्रों पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. बिहार सहित सभी राज्यों में परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल चल रही है.
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नीट परीक्षा को लेकर प्रशिक्षण
11:30 बजे से 12:00 तक पटना के एएन कॉलेज में पर्यवेक्षकों को नीट परीक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया गया. इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिल रहा है और कैसे सुनिश्चित करना है कि कोई भी परीक्षार्थी जूता मौज पहनकर नहीं आए और बेल्ट इत्यादि बनकर नहीं आए. अतिरिक्त 15 मिनट के समय में क्या-क्या करना है सभी बातों की जानकारी दी गई है. एएन कॉलेज में चार परीक्षा केंद्र हैं जहां 2100 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे,
सीसीटीवी और सिग्नल जैमर के माध्यम से सुरक्षा जांच
कल होने वाली NEET UG री-एग्जाम से पहले बापू परीक्षा केंद्र में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई. सीसीटीवी निगरानी और सिग्नल जैमर के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।
मॉक ड्रिल से काफी हद तक सरकार आश्वस्त - जेडीयू
JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने NEET की दोबारा परीक्षा के बारे में कहा, "जो भी इन परीक्षाओं को लेकर सरकार ने एक दोषमुक्त प्रबंधन को लेकर तैयारियां की हैं, मॉक ड्रिल से काफी हद तक सरकार आश्वस्त हो जाएगी कि कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं है. वो तमाम कदम उठाए गए हैं, जिससे पेपर लीक, जो प्रश्नपत्र लीक को लेकर के छात्रों के मन में अनिश्चितता है, वो बिल्कुल ही निर्मूल साबित हों."
एएन कॉलेज में पर्यवेक्षकों को नीट परीक्षा को लेकर के प्रशिक्षण
11:30 बजे से 12:00 तक पटना के एएन कॉलेज में पर्यवेक्षकों को नीट परीक्षा को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया है, इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिल रहा है और कैसे सुनिश्चित करना है कि कोई भी परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर नहीं आए और बेल्ट इत्यादि बनकर नहीं आए. अतिरिक्त 15 मिनट के समय में क्या-क्या करना है सभी बातों की जानकारी दी गई है. एएन कॉलेज में चार परीक्षा केंद्र हैं जहां 2100 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे,
'पेपर लीक जैसी घटना न हो'
इस बीच, केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने NEET री-एग्जाम की तैयारी पर कहा, "यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है. पेपर लीक जैसी घटना न हो इसके लिए सरकार सतर्क है."
सेंटर पर सीआरपीएफ ने जांच की
NEET री-परीक्षा से पहले आज देश भर में एक मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षा से पहले सभी इंतजाम पूरे हैं. पटना के एक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षाबलों ने नीट परीक्षा की तैयारी से पहले जांच की.