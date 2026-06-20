NEET री-एग्जाम के लिए पटना में मॉक ड्रिल, केन्द्रीय मंत्री बोले- 'सरकार सतर्क'

एएन कॉलेज में पर्यवेक्षकों को नीट परीक्षा को लेकर के प्रशिक्षण

11:30 बजे से 12:00 तक पटना के एएन कॉलेज में पर्यवेक्षकों को नीट परीक्षा को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया है, इस बार 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिल रहा है और कैसे सुनिश्चित करना है कि कोई भी परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर नहीं आए और बेल्ट इत्यादि बनकर नहीं आए. अतिरिक्त 15 मिनट के समय में क्या-क्या करना है सभी बातों की जानकारी दी गई है. एएन कॉलेज में चार परीक्षा केंद्र हैं जहां 2100 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे,