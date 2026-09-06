झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, राज्यपाल समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक

झारखंड कांग्रेस के सभी कार्यक्रम स्थगित

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन के बाद झारखंड कांग्रेस ने 7 सितंबर को प्रस्तावित लोकभवन का घेराव कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. कांग्रेस के झारखंड मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से कल का कार्यक्रम स्थगित किया गया है. उन्होंने कहा कि शोक की घड़ी को देखते हुए MMDR कानून के खिलाफ 07 सितंबर को प्रस्तावित लोकभवन मार्च-प्रदर्शन कार्यक्रम एवं 8 सितंबर को SIR पर आयोजित बैठक को भी स्थगित किया गया है. उन्होंने अपने संवेदना संदेश में कहा कि दुःख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें.