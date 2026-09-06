झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, राज्यपाल समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक
Published : September 6, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : September 6, 2026 at 11:23 AM IST
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का आज असामयिक निधन हो गया है. देर रात अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां असले सुबह उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. जानकारी के अनुसार, मंत्री पिछले कई दिनों से गिरिडीह से बाहर थे और दो दिन पहले ही लौटे थे. शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि वे हरसिंगरायडीह स्थित अपने घर पर थे, जहां अचानक उनके सीने में दर्द हुआ. दर्द की शिकायत पर उन्हें रात में ही एक गिरिडीह के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच और इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.
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सुदिव्य कुमार के आवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पर पहुंचे. उनके साथ सारठ विधायक उदय शंकर सिंह ऊर्फ चुन्ना सिंह भी आवास पहुंचे. मंत्री इरफान अंसारी ने इस घटना को अपूरणीय क्षति बतलाया. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि उनके साथ गुजारे पल को भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती. वहीं, विधायक चुन्ना सिंह ने भी शोक व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बतलाया है. सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी दिवंगत मंत्री के आवास पहुंची. यहां घर के लोगों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया.
झारखंड कांग्रेस के सभी कार्यक्रम स्थगित
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन के बाद झारखंड कांग्रेस ने 7 सितंबर को प्रस्तावित लोकभवन का घेराव कार्यक्रम को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. कांग्रेस के झारखंड मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से कल का कार्यक्रम स्थगित किया गया है. उन्होंने कहा कि शोक की घड़ी को देखते हुए MMDR कानून के खिलाफ 07 सितंबर को प्रस्तावित लोकभवन मार्च-प्रदर्शन कार्यक्रम एवं 8 सितंबर को SIR पर आयोजित बैठक को भी स्थगित किया गया है. उन्होंने अपने संवेदना संदेश में कहा कि दुःख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दी श्रद्धांजलि
दीपिका पांडेय सिंह ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि आज की सुबह की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ हुई. हमारे साथी मंत्री रहे, भाई सुदिव्य सोनू जी अब हमारे बीच नहीं हैं. इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है. उनका अचानक चले जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है. उनका सहज स्वभाव, आत्मीय व्यवहार और जनसेवा के प्रति समर्पण हमेशा स्मरण रहेगा. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. भावपूर्ण श्रद्धांजलि.
रघुवर दास ने जताया शोक
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवार दास ने कहा कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला. बाबा बैद्यनाथ दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को यह असीम पीड़ा सहने की शक्ति दे.
हमने अपना एक भाई, अपना साथी खो दिया: इरफान अंसारी
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने गहरी संवेदना व्यक्त की. इरफान अंसारी ने कहा कि आज मन बेहद व्यथित है, अपने भाई को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उनका असमय निधन हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है. झारखंड की राजनीति में भी उनकी कमी हमेशा महसूस होगी. उनके जैसा व्यक्तित्व और उनकी जगह शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी. डॉ. इरफान अंसारी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और उनके परिवार, समर्थकों एवं चाहने वालों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है.
बाबूलाल मरांडी ने मंत्री के निधन पर संवेदना व्यक्त की
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि निधन की खबर से मन अत्यंत व्यथित है. वे कुशल जनप्रतिनिधि एवं जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे. उनका निधन झारखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों एवं समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें
राज्यपाल ने जताया दुख
झारखंड के राज्यपाल ने सोशल मीडिय में पोस्ट के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. उनका निधन राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है. ईश्वर शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.