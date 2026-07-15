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MCD जोन कमेटी चुनाव: रोहिणी में AAP का कब्जा, शाहदरा नॉर्थ में भाजपा की जीत

MCD जोन कमेटी चुनाव
MCD जोन कमेटी चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 1:10 PM IST

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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 जोन कमेटियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के छह रिक्त सदस्य पदों के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया. निगम मुख्यालय में हो रहे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. चुनाव के नतीजे एमसीडी की राजनीति और स्टैंडिंग कमेटी के गठन के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने 11 जोनों में उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि करोल बाग जोन में पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया. वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 11 जोनों में उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन केशवपुरम जोन में प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में इन दोनों जोनों में संबंधित दलों के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है. स्टैंडिंग कमेटी के छह रिक्त सदस्य पदों के लिए भी चुनाव हो रहा है. भाजपा ने केशवपुरम, सेंट्रल, नजफगढ़ और शाहदरा साउथ जोन से उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने करोल बाग, नरेला और शाहदरा साउथ जोन से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं.

LIVE FEED

1:03 PM, 15 Jul 2026 (IST)

रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी ने दर्ज की जीत

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वार्ड समिति चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं. अलग-अलग जोनों में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए पुष्पा सोलंकी को वार्ड समिति का अध्यक्ष (चेयरमैन) निर्वाचित कराया है. इस जीत को रोहिणी जोन में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. वही उपाध्यक्ष के तौर पर रमेश चंद नें जीत दर्ज की है.

1:01 PM, 15 Jul 2026 (IST)

शाहदरा साउथ जोन पर भाजपा का कब्जा, यशपाल सिंह बने चेयरमैन, राजू सचदेवा डिप्टी चेयरमैन, मुनेश डेढ़ा स्थायी समिति की सदस्य निर्वाचित

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वार्ड समिति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शाहदरा साउथ जोन में शानदार जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के पदों पर कब्जा कर लिया. भाजपा के यशपाल सिंह वार्ड समिति के चेयरमैन, राजू सचदेवा डिप्टी चेयरमैन तथा मुनेश डेढ़ा स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की सदस्य निर्वाचित हुईं. शाहदरा साउथ जोन में भाजपा की इस जीत को एमसीडी की राजनीति में बड़ी सफलता माना जा रहा है. इस जीत के साथ पार्टी ने वार्ड समिति चुनाव में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है. अब सभी की निगाहें अन्य जोनों के नतीजों पर हैं, जिनके बाद एमसीडी की स्थायी समिति का पूरा राजनीतिक समीकरण स्पष्ट होगा.

ईटीवी भारत ने की बीजेपी नेताओं से बातचीत (ETV Bharat)

12:16 PM, 15 Jul 2026 (IST)

साउथ जोन पर भी भाजपा का कब्ज़ा

साउथ जोन से भाजपा की जीत

नेता सदन जय भगवान यादव से बातचीत (ETV Bharat)

12:16 PM, 15 Jul 2026 (IST)

नजफगढ़ जोन से भाजपा की जीत

दिल्ली नगर निगम का जोन चुनाव शुरू. नजफगढ़ जोन से भाजपा की जीत. जयबीर सिंह राणा बृजवासन वार्ड बने चेयरमैन

Last Updated : July 15, 2026 at 1:10 PM IST

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