MCD जोन कमेटी चुनाव: रोहिणी में AAP का कब्जा, शाहदरा नॉर्थ में भाजपा की जीत

शाहदरा साउथ जोन पर भाजपा का कब्जा, यशपाल सिंह बने चेयरमैन, राजू सचदेवा डिप्टी चेयरमैन, मुनेश डेढ़ा स्थायी समिति की सदस्य निर्वाचित

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वार्ड समिति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शाहदरा साउथ जोन में शानदार जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के पदों पर कब्जा कर लिया. भाजपा के यशपाल सिंह वार्ड समिति के चेयरमैन, राजू सचदेवा डिप्टी चेयरमैन तथा मुनेश डेढ़ा स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की सदस्य निर्वाचित हुईं. शाहदरा साउथ जोन में भाजपा की इस जीत को एमसीडी की राजनीति में बड़ी सफलता माना जा रहा है. इस जीत के साथ पार्टी ने वार्ड समिति चुनाव में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है. अब सभी की निगाहें अन्य जोनों के नतीजों पर हैं, जिनके बाद एमसीडी की स्थायी समिति का पूरा राजनीतिक समीकरण स्पष्ट होगा.