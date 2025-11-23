ETV Bharat / state

पंचतत्व में विलीन हुए शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल, मां बोलीं- गोद हुई खाली, आंगन हुआ सुना

Wing Commander Namansh Syal Funeral
शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 2:02 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 4:43 PM IST

धर्मशाला: दुबई एयर शो में शहीद हुए कांगड़ा जिले के विंग कमांडर नमांश स्याल का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज (रविवार, 23 नवंबर को) उनके पैतृक गांव में हुआ. उनका पार्थिव शरीर गग्गल हवाई अड्डे से उनके पैतृक गांव पटियालकड़ पहुंचा. गग्गल हवाई अड्डे से पार्थिव देह रवाना होने के साथ ही रास्ते में अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़क के किनारे खड़े रहे. नमांश स्याल के निधन से उनके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर है. शहीद नमांश स्याल को अंतिम विदाई देने के लिए उनके गांव में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए.

LIVE FEED

4:41 PM, 23 Nov 2025 (IST)

राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद नमांश स्याल

शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी. शहीद नमांश स्याल को उनके भाई ने मुखाग्नि दी है.

Wing Commander Namansh Syal Funeral
शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन (ETV Bharat)

3:40 PM, 23 Nov 2025 (IST)

शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल की अंतिम यात्रा में उमड़े हजारों लोग

दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल की अंतिम यात्रा में हाजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं.

Wing Commander Namansh Syal Funeral
अंतिम यात्रा पर निकले शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल (ETV Bharat)

3:13 PM, 23 Nov 2025 (IST)

अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हजारों लोग

शहीद नमांश स्याल को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विपिन सिंह परमार और नगरोटा बगवां के पूर्व विधायक अरुण कूका भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने नमांश स्याल के पैतृक गांव पहुंचे हैं.

Wing Commander Namansh Syal Funeral
अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हाजरों लोग (ETV Bharat)

2:46 PM, 23 Nov 2025 (IST)

शहीद नमांश स्याल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोग

शहीद नमांश स्याल की मां ने कहा कि, "बेटे को डिब्बे में लेकर आई. गोद खाली हो गई, आंगन सुना हो गया." दुबई एयर शो में हुए हादसे में शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच चुकी है. नमांश स्याल को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग उनके घर पहुंचे हैं. हर एक आंखें नम दिखाई दे रही है. नमांश अमर रहे के नारों के साथ नगरोटा बगवां का पटियालकड़ गांव गूंज उठा है.

Wing Commander Namansh Syal Family
पत्नी और मां का रो-रो कर बुरा हाल (ETV Bharat)

2:31 PM, 23 Nov 2025 (IST)

श्रद्धांजलि देने पहुंचे हिमाचल के कैबिनेट मंत्री

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खेल, कानून एवं विधि मंत्री यादविंद्र गोमा और कैबिनेट रैंक आरएसएस बाली श्रद्धाजंलि देने पहुंचे हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि, "दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के वीर सपूत नमांश स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है."

Wing Commander Namansh Syal Funeral
नमांश स्याल का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव (ETV Bharat)

2:24 PM, 23 Nov 2025 (IST)

शहीद नमांश स्याल का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव

दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान क्रैश में शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है. अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं.

Wing Commander Namansh Syal Funeral
अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे लोग (ETV Bharat)

2:09 PM, 23 Nov 2025 (IST)

भारतीय वायुसेना ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

दुबई एयर शो में तेजस विमान हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश सयाल का पार्थिव शरीर कोयम्बटूर के सुलूर एयर बेस लाया गया, जहां भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इसके बाद पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया.

Last Updated : November 23, 2025 at 4:43 PM IST

