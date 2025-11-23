पंचतत्व में विलीन हुए शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल, मां बोलीं- गोद हुई खाली, आंगन हुआ सुना

शहीद नमांश स्याल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोग

शहीद नमांश स्याल की मां ने कहा कि, "बेटे को डिब्बे में लेकर आई. गोद खाली हो गई, आंगन सुना हो गया." दुबई एयर शो में हुए हादसे में शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच चुकी है. नमांश स्याल को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग उनके घर पहुंचे हैं. हर एक आंखें नम दिखाई दे रही है. नमांश अमर रहे के नारों के साथ नगरोटा बगवां का पटियालकड़ गांव गूंज उठा है.