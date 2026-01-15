मकर संक्रांति पर माघ मेले में भोर से ही पुण्य की डुबकी, संगम तट पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 9:55 AM IST
माघ मेला 2026 के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति पर सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ है. इसके एक दिन पहले 14 जनवरी को भी बड़ी संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई थी. दूसरी तरफ अयोध्या, मथुरा, वाराणसी समेत प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. पवित्र नदियों में स्नान के बाद लोग दही-चूड़े का सेवन कर रहे हैं.
LIVE FEED
माघ मेले में हर-हर महादेव का उद्घोष
प्रयागराज माघ मेले में संगम सहित अन्य घाटों पर भोर से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे. हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई. इसके बाद दान-पुण्य और खिचड़ी का प्रसाद भी ग्रहण किया.
बनारस में मकर संक्रांति गंगा में डुबकी, स्नान-दान
वाराणसी में मकर संक्रांति काल रात लगने के साथ ही सूर्य उत्तरायण होने लगे हैं. गुरुवार सुबह से ही स्नान और दान शुरू हो गया. दोपहर लगभग 1:00 बजे तक यहां सिलसिला जारी रहेगा. आज एक तरफ जहां प्रयागराज में माघ मेले के मौके पर मकर संक्रांति पर स्नान लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं तो वहीं काशी में भी घाटों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है. गंगा घाट जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और भीड़ के साथ लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं. गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के साथ ही लोग आज खिचड़ी का दान भी कर रहे हैं. बनारस के प्रसिद्ध खिचड़ियां बाबा मंदिर पर सुबह से ही लगातार खिचड़ी बनने और भक्तों में बटने का सिलसिला जारी है. काशी का यह मंदिर अपने आप में बेहद का अनोखा है.