मकर संक्रांति पर माघ मेले में भोर से ही पुण्य की डुबकी, संगम तट पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु

बनारस में मकर संक्रांति गंगा में डुबकी, स्नान-दान

वाराणसी में मकर संक्रांति काल रात लगने के साथ ही सूर्य उत्तरायण होने लगे हैं. गुरुवार सुबह से ही स्नान और दान शुरू हो गया. दोपहर लगभग 1:00 बजे तक यहां सिलसिला जारी रहेगा. आज एक तरफ जहां प्रयागराज में माघ मेले के मौके पर मकर संक्रांति पर स्नान लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं तो वहीं काशी में भी घाटों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है. गंगा घाट जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और भीड़ के साथ लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं. गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के साथ ही लोग आज खिचड़ी का दान भी कर रहे हैं. बनारस के प्रसिद्ध खिचड़ियां बाबा मंदिर पर सुबह से ही लगातार खिचड़ी बनने और भक्तों में बटने का सिलसिला जारी है. काशी का यह मंदिर अपने आप में बेहद का अनोखा है.