महाशिवरात्रि 2026: दूल्हा बने बाबा विश्वनाथ, काशी में गूंज रहा हर-हर महादेव, करिए LIVE दर्शन

महाशिवरात्रि 2026. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 7:17 AM IST

Updated : February 15, 2026 at 9:57 AM IST

काशी में महाशिवरात्रि पर्व की धूम भोर से ही नजर आ रही है. मंदिर में भोर से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है.⁠पहली पहर की मंगला आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए. इस दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई. आज ⁠लाखो की संख्या में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. वहीं, यूपी के अन्य शहरों में शिवालयों से ही बम-बम की गूंज नजर आ रही है. लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बरेली, मेरठ समेत सभी शहरों में शिवरात्रि की धूम नजर आ रही है. काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए डिजिटल LIVE दर्शन की भी व्यवस्था की है. इस लिंक पर क्लिक कर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं.

LIVE FEED

9:57 AM, 15 Feb 2026 (IST)

कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में भोर से उमड़े भक्त

कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में भोर से ही भक्त उमड़ पड़े हैं. यहां आज दिन भर करीब 3 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की संभावना है. भक्तों की सुरक्षा के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

कानपुर में बाबा आनंदेश्वर के दर्शन को उमड़े भक्त. (etv bharat)

9:30 AM, 15 Feb 2026 (IST)

काशी में अब तक 2.50 लाख भक्तों ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन

काशी में शिव विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे है. आंकड़ों की बात करें तो सुबह से 8:00 बजे तक लगभग ढाई लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए हैं.

बाबा का आज किया गया ये शृंगार. (etv bharat)

7:38 AM, 15 Feb 2026 (IST)

माता गौरा के रचाई गई मेहंदी, थाल बाबा की ससुराल भेजी गई

काशी में इन दिनों देवाधिदेव के विवाहोत्सव की गूंज हर गली और हर द्वार तक सुनाई दे रही है. शनिवार को विवाह की एक और प्रमुख रस्म के रूप में बाबा के साथ ही माता गौरा को मेहंदी रचाई गई. टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास से परंपरानुसार मेहंदी की थाल बाबा के ससुराल सारंगनाथ भेजी गई, जहां ससुरालीजनों ने हल्दी अर्पित कर मेहंदी ग्रहण की. इस मांगलिक परंपरा के साथ ही पूरी काशी सगुनमय हो उठी.

काशी में कल माता गौरा को रचाई गई मेहंदी. (etv bharat)

7:30 AM, 15 Feb 2026 (IST)

आज चार पहर की पूजा किस मुहूर्त में करें

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय - शाम 06:39 से 09:45

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय -शाम 09:45 से 12:52

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय - सुबह 12:52 से 03:59

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय - सुबह 03:59 से 07:06

महाशिवरात्रि 2026. (etv bharat)

7:25 AM, 15 Feb 2026 (IST)

महाशिवरात्रि पर आज कई शुभ योग और राज योग

ज्योतिषियों की मानें तो आज महाशिवरात्रि पर शिव योग, साध्य योग, शुक्ल योग, ध्रुव योग, वरियान योग समेत कई योग का मिलन हो रहा है, यहीं नहीं आज कई राजयोग भी पड़ रहे हैं. इस वजह से महाशिवरात्रि का पर्व आज बेहद ही शुभ है. ज्योतिष में ऐसे योग और राजयोग को शुभ माना जाता है.

7:21 AM, 15 Feb 2026 (IST)

काशी में कल शाम से ही उमड़ा भक्तों का सैलाब, बम-बम की गूंज

काशी में कल शाम से ही बड़ी संख्या में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच गए थे. देश के कोने-कोने से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है.

महाशिवरात्रि 2026
KASHI VISHWANATH
काशी विश्वनाथ
MAHASHIVRATRI SHUBH MUHURAT
MAHASHIVRATRI 2026

