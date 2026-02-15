महाशिवरात्रि 2026: दूल्हा बने बाबा विश्वनाथ, काशी में गूंज रहा हर-हर महादेव, करिए LIVE दर्शन

माता गौरा के रचाई गई मेहंदी, थाल बाबा की ससुराल भेजी गई

काशी में इन दिनों देवाधिदेव के विवाहोत्सव की गूंज हर गली और हर द्वार तक सुनाई दे रही है. शनिवार को विवाह की एक और प्रमुख रस्म के रूप में बाबा के साथ ही माता गौरा को मेहंदी रचाई गई. टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास से परंपरानुसार मेहंदी की थाल बाबा के ससुराल सारंगनाथ भेजी गई, जहां ससुरालीजनों ने हल्दी अर्पित कर मेहंदी ग्रहण की. इस मांगलिक परंपरा के साथ ही पूरी काशी सगुनमय हो उठी.