ETV Bharat / state

माघ पूर्णिमा 2026 LIVE: 7 साल बाद बने 7 योग, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में स्नान-दान जारी

magh-purnima-2026-date-shubh-muhurat-pujan-vidhi-importance-pryagraj-magh mela.
माघ पूर्णिमा आज. (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 8:11 AM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 8:18 AM IST

Choose ETV Bharat

माघी पूर्णिमा के मौके पर आज संगम, अयोध्या और वाराणसी में बड़ी संख्या में भक्त स्नान और दान को पहुंचे हैं. प्रयागराज में रात से ही स्नान और दान का दौर शुरू हो गया है. भक्तों की सुरक्षा के लिए यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. आज भी बड़ी संख्या में भक्तों के स्नान का अनुमान है.

LIVE FEED

8:16 AM, 1 Feb 2026 (IST)

माघ पूर्णिमा पर अयोध्या में सरयू तट पर स्नान और दान

माघ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू में डुबकी लगाने के बाद भक्त दीपदान कर रहे हैं.

8:13 AM, 1 Feb 2026 (IST)

पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को अतिप्रिय, इस मुहूर्त में करें स्नान-दान

काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को अतिप्रिय है. पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने पर मुख-सौभाग्य और अभीष्ट योग रहता है. ज्योतिषाचायों के अनुसार माप पूर्णिमा तिथि एक फरवरी को सुबह 5:19 बजे से अगले दिन दो फरवरी को भोर में 3:46 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा का स्नान एक फरवरी को ही होगा. इस बार माघ पूर्णिमा खास है, क्योंकि दिन रविवार पड़ रहा है. रविवार सूर्यदेव का दिन है, शास्त्रों में सूर्यदेव को उत्तरायण को देवताओं का काल बताया गया है.माघी पूर्णिमा स्नान के लिए तीन शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. अहम मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:17 बजे तक, रवि पुष्य योग सुबह 7:09 से रात 11:58 बजे तक और मीन लग्न मुहूर्त सुबह 8:47 से 10:15 बजे तक है.

8:12 AM, 1 Feb 2026 (IST)

पूर्णिमा का वर्णन पुराणों में, रामचरित मानस में भी उल्लेख

ज्योतिषी ने बताया कि पूर्णिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है. रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है. इस महीने में कल्पवास का विधान है. सतयुग से कलयुग तक सभी युगों में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं. माघ पूर्णिमा के दिन देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों और संगम में स्नान करते हैं. इस दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है. मान्यता है कि सूर्योदय के समय स्नान करने से रोग और पाप दोनों से मुक्ति मिलती है, जो पूरे माघ महीने में स्नान नहीं कर पाते हैं, वह पूर्णिमा तिथि को स्वच्छ जल, सरोवर या गंगा स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित कर लेते हैं तो उन्हें माय स्नान का फल मिल जाता है. उन्होंने बताया कि सात साल बाद श्रद्धालु 7 पुण्य योग में डुबकी लगाएंगे.

Last Updated : February 1, 2026 at 8:18 AM IST

TAGGED:

MAGH PURNIMA LIVE
माघ पूर्णिमा 2026
माघ पूर्णिमा 2026 कब है
MAGH MELA
MAGH PURNIMA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.