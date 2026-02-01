माघ पूर्णिमा 2026 LIVE: 7 साल बाद बने 7 योग, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में स्नान-दान जारी

पूर्णिमा का वर्णन पुराणों में, रामचरित मानस में भी उल्लेख

ज्योतिषी ने बताया कि पूर्णिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है. रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है. इस महीने में कल्पवास का विधान है. सतयुग से कलयुग तक सभी युगों में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं. माघ पूर्णिमा के दिन देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों और संगम में स्नान करते हैं. इस दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है. मान्यता है कि सूर्योदय के समय स्नान करने से रोग और पाप दोनों से मुक्ति मिलती है, जो पूरे माघ महीने में स्नान नहीं कर पाते हैं, वह पूर्णिमा तिथि को स्वच्छ जल, सरोवर या गंगा स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित कर लेते हैं तो उन्हें माय स्नान का फल मिल जाता है. उन्होंने बताया कि सात साल बाद श्रद्धालु 7 पुण्य योग में डुबकी लगाएंगे.