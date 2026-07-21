मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में आज यूसीसी पर बहस, देखें भोपाल से लाइव अपडेट्स

यूसीसी पर बोले मोहन यादव, भ्रांतियां फैलाने वालों को मिलेगा जवाब

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''मध्यप्रदेश सरकार UCC लागू कर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने जा रही है. इसी क्रम में बैठक में माननीय विधायकगण से आग्रह किया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को मिलने वाले समान अधिकार एवं समान अवसर की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं. UCC को लेकर भ्रांतियां फैलाने और वोटबैंक की राजनीति करने वालों को तथ्यों के साथ जवाब दें.''