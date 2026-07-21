मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में आज यूसीसी पर बहस, देखें भोपाल से लाइव अपडेट्स
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 9:47 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया है, जिसपर आज मंगलवार को बहस होगी. इसके अलावा सदन में 13 अन्य विधेयक भी पेश किए गए हैं, जिनपर चर्चा की जाएगी. वहीं, समान नागिरक संहिता (UCC) को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध में है. भोपास के स्थानीय विधायक आरिफ मसूद ने एक बार फिर इसका विरोध किया. आरिफ मसूद यूसीसी को लेकर ये तक कह चुके हैं कि सरकार भले ही इस बिल को पास करा ले पर वे इसे नहीं मानेंगे.
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यूसीसी एक ऐतिहासिक कदम : विजयवर्गीय
यूसीसी बिल पेश होने पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' हमारी सरकार का यह निर्णय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय की भावना को और सशक्त करेगा. साथ ही महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक समरसता तथा सरल एवं पारदर्शी विधिक व्यवस्था की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है.''
भाजपा की कथनी और करनी में फर्क : उमंग सिंघार
यूसीसी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' भाजपा की कथनी और करनी में फर्क साफ है. भाजपा सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए UCC लागू करने की जल्दबाजी कर रही है. जब बात ओबीसी समाज और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की आती है, तो भाजपा खामोश क्यों हो जाती है?''
यूसीसी पर बोले मोहन यादव, भ्रांतियां फैलाने वालों को मिलेगा जवाब
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''मध्यप्रदेश सरकार UCC लागू कर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने जा रही है. इसी क्रम में बैठक में माननीय विधायकगण से आग्रह किया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को मिलने वाले समान अधिकार एवं समान अवसर की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं. UCC को लेकर भ्रांतियां फैलाने और वोटबैंक की राजनीति करने वालों को तथ्यों के साथ जवाब दें.''
विधानसभा में हंगामे के आसार, आरिफ मसूद करेंगे प्रदर्शन
मंगलवार को यूसीसी के साथ-साथ अन्य विधेयकों पर भी सदन में चर्चा होगी. हालांकि, यूसीसी के चलते सत्र में हंगामा होने की संभावना है. कांग्रेस विधायक इसे विरोध में प्रदर्शन करेंगे.
11 बजे शुरू होगी विधानसभी की कार्यवाही
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी. इस बीच यूसीसी के विरोध में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर सकती है.