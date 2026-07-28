मध्य प्रदेश में किसानों का बड़ा आंदोलन, बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल में एंटर हुए किसान, CM हाउस की सख्त बैरिकेडिंग

भोपाल पहुंचने लगे किसान

मध्य प्रदेश में किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है. मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है. जिसको लेकर किसानों ने सोमवार को नर्मदापुरम से भोपाल की तरफ कूच किया था. बीते दिन किसान नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर इकट्ठा हुए थे, जहां भोपाल जाने से पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक लिया था. इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए सेठानी घाट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इसके बाद शाम होते ही बैरीकेड्स हटाते हुए किसानों ने आखिरकार भोपाल की तरफ कूच किया. बता दें इस बार मध्य प्रदेश में मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है, जिसके बाद किसान सरकार से 100 फीसदी मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं.