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मध्य प्रदेश में किसानों का बड़ा आंदोलन, बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल में एंटर हुए किसान, CM हाउस की सख्त बैरिकेडिंग

MADHYA PRADESH KISAN ANDOLAN
मध्य प्रदेश में किसानों का बड़ा आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 6:10 PM IST

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नर्मदापुरम से भोपाल पहुंच किसान. नर्मदापुरम, रायसेन होशंगाबाद के किसान भोपाल पहुंचने लगे हैं. किसान मूंग खरीदी को लेकर विरोध जता रहे. 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर सड़कों पर पैदल मार्च करने निकले. बड़ी संख्या में किसान मौजूद किसानों को रोकने के लिए पुलिस से अलग-अलग जगह लगाए बैरिकेड. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात अब्दुल्लागंज क्रॉस टोल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े किसान.

LIVE FEED

6:08 PM, 28 Jul 2026 (IST)

मुख्यमंत्री निवास के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई

भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई. किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने सख्त बैरिकेडिंग की. किसान बाग सेवनिया थाने तक पहुंचे.

5:40 PM, 28 Jul 2026 (IST)

बैरिकेडिंग तोड़कर भोपाल के अंदर किसानों ने किया प्रवेश

बैरिकेडिंग तोड़कर भोपाल के अंदर किसानों ने किया प्रवेश. पुलिस असहाय बनी देखती रही.

बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल में एंटर हुए किसान (ETV Bharat)

5:06 PM, 28 Jul 2026 (IST)

किसान क्रॉस कर चुके मंडीदीप

भोपाल शहर की सीमा से पहले पुलिस की भारी बैरिकेडिंग. किसान मंडीदीप क्रॉस कर चुके हैं.

4:52 PM, 28 Jul 2026 (IST)

भोपाल में घुसे किसान

भोपाल में बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे 2 हजार से ज्यााद किसान. सीएम हाउस घेरने की तैयारी. बताया जा रहा है किसान अपने साथ 7 दिन का राशन लाए हैं.

4:03 PM, 28 Jul 2026 (IST)

किसानों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

राजधानी भोपाल की सीमा के पास पहुंचे मध्य प्रदेश के किसान शत प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं. किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. किसानों ने कहा कि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं. हमने जो फसल पैदा की है, उसे खरीदने का काम सरकार करे. कुल उपज का 25 फीसदी मूंग खरीदी जा रही है. इससे पहले भी हमारे गेहूं नहीं खरीदे गए. किसान हमेशा लाइन में क्यों लगे. किसानों ने चेतावनी दी है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, तो उग्र आंदोलन करेंगे.

3:50 PM, 28 Jul 2026 (IST)

किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस की तैयारियों पर रायसेन एडीशनल एसपी दीपाक नायक ने कहा कि हमने 200-250 का बल लगाया है. कई जगहों पर प्वाइंट लगाएं हैं. 3 से 4 जगह पर प्वाइंट लगाया हुआ है. किसानों की संख्या को देखते हुए बैरिकेड खोल दिए गए हैं. इसके बाद किसान बड़ी संख्या में निकले हुए हैं. हम उनसे बातचीत कर रहे हैं. हमने ज्ञापन देने के लिए कहा है कि हम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा देंगे.

MP FARMERS REACHED BHOPAL
भोपाल पहुंच रहे किसान (ETV Bharat)

3:39 PM, 28 Jul 2026 (IST)

भोपाल पहुंचने लगे किसान

मध्य प्रदेश में किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है. मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है. जिसको लेकर किसानों ने सोमवार को नर्मदापुरम से भोपाल की तरफ कूच किया था. बीते दिन किसान नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर इकट्ठा हुए थे, जहां भोपाल जाने से पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक लिया था. इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए सेठानी घाट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इसके बाद शाम होते ही बैरीकेड्स हटाते हुए किसानों ने आखिरकार भोपाल की तरफ कूच किया. बता दें इस बार मध्य प्रदेश में मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है, जिसके बाद किसान सरकार से 100 फीसदी मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं.

MADHYA PRADESH FARMERS PROTEST
सेठानी घाट पर किया था प्रदर्शन (ETV Bharat)

3:37 PM, 28 Jul 2026 (IST)

कमलनाथ ने मोहन यादव को लिखा पत्र

किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा. मूंग खरीदी की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई. 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद कोटे का किया उल्लेख. 16 जुलाई तक सिर्फ 2% मूंग खरीदी होने का दावा. किसानों के औने-पौने दाम पर फसल बेचने का आरोप. प्रदेश को देश की कुल मूंग खरीद का 87% कोटा मिलने का हवाला. सरकार से तत्काल बड़े पैमाने पर मूंग खरीदी शुरू करने की मांग. संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का मुख्यमंत्री से आग्रह

MP 100 PERCENT MOONG PURCHASE
कमलनाथ ने लिखा पत्र (ETV Bharat)
Last Updated : July 28, 2026 at 6:10 PM IST

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