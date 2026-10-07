फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 8:14 AM IST
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फर्रुखाबाद में टीबी मरीजों से संवेदनशील संवाद और बेहतर काउंसलिंग पर जोर
फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत टीबी मरीजों के अच्छे इलाज के लिए जिला क्षय रोग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अजय यादव, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ.अनुनय सहित टीबी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे. स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर सुनीता यादव एवं यशपाल सिंह राजपूत ने एनटीईपी स्टाफ को काउंसलिंग और सॉफ्ट स्किल से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी.प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों की काउंसलिंग क्षमता को विकसित एवं मजबूत करना है, ताकि वे टीबी मरीजों के साथ प्रभावी, सम्मानजनक एवं संवेदनशील संवाद स्थापित कर सकें. जोर दिया गया कि टीबी उन्मूलन केवल दवा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज का भरोसा जीतना, उसे उपचार से जोड़े रखना और जरूरत के अनुसार सामाजिक सहायता तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
सोरो तीर्थ क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से रूबरू हुईं 50 छात्राएं
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत गठित ‘पर्यटन क्लब’ के अंतर्गत जनपद की 50 मेधावी छात्राओं को एक दिवसीय स्थानीय शैक्षणिक भ्रमण कराया गया. इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी स्थानीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक धरोहरों से जोड़ना और उनमें पर्यटन के प्रति रुचि जागृत करना था. भ्रमण से पूर्व जनपद के पर्यटन क्लब के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था. इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 50 छात्राओं का चयन इस शैक्षणिक भ्रमण के लिए किया गया. शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत जिलाधिकारी प्रणय सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई. इस अवसर पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के कई प्रमुख अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मिथलेश कुमार, जिला सूचना अधिकारी इसके अलावा पर्यटन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद थे.
मुजफ्फरनगर पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी टॉप-10 लुटेरा गिरफ्तार किया गया है. सीओ नई मंडी राजू कुमार साव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान शादाब उर्फ कलीम निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी थाना नई मंडी के छह मुकदमों में वांछित चल रहा था. उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है. तलाशी में उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं.
प्रयागराज के नाले में मिला किशोर का शव, खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें लगीं
प्रयागराज के थाना झूसी क्षेत्र स्थित लोटे नाले में 6 अक्टूबर को एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान झूंसी कोहना निवासी शांतनु दुबे के रूप में हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी सागर जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है. इसके साथ ही फॉरेंसिक यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मुकदमा दर्ज और खुलासे के लिए टीमें गठित:परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है.
लखनऊ में पिता और दो बेटों पर चाकू से हमला
लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 1 के पास एक रिक्शा चालक शाहबान के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे पिता अवधेश कुमार और उनके दो बेटों पर दबंगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. मौके पर मौजूद राहगीरों ने आनन-फानन में तीनों घायलों को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया. घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. पीड़िता की तहरीर पर गोमती नगर पुलिस ने दो आरोपियों आशु कनौजिया व रोहित कनौजिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया है. एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घायल अवधेश की पत्नी किरन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.
थाईलैंड की महिला से शादी कर 60 लाख की ठगी, कानपुर का टेनरी कारोबारी गिरफ्तार
कानपुर: थाईलैंड की महिला से साथ शादी का झांसा देकर 60 लाख रुपये की ठगी और धर्मांतरण के दबाव का मामला सामने आया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानपुर पुलिस ने आरोपी टेनरी कारोबारी मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया है.मंगलवार को पीड़िता द्वारा एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह से मुलाकात कर शादी के फोटो, मैरिज कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य पुख्ता साक्ष्य सौंपने के बाद पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता के मुताबिक दलेलपुरवा अनवरगंज निवासी और टेनरी कारोबारी मो. इरफान से इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती हुई. इरफान काम के सिलसिले में थाईलैंड आता जाता रहता है. थाईलैंड में ही दोनों की मुलाकात हुई. 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उसने शादी का प्रपोजल रखा. इरफान ने खुद को कुंवारा बताकर थाईलैंड में 2 साल पहले थाई रीति-रिवाज से शादी की. महिला ने शादी के कार्ड,फोटो समेत तमाम दस्तावेज एडीसीपी ईस्ट शिव सिंह को दिखाए. महिला ने बताया कि, व्यापार के नाम पर उससे इरफान ने उससे लगभग 60 लाख रुपये (2 मिलियन थाई बात) हड़प लिए जब पीड़िता ने अपने सबूत पेश किए, तो पुलिस ने बिना देर किए तहरीर लेकर अनवरगंज थाने में केस दर्ज कराया और आरोपी इरफान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया. एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह ने कहा कि पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्यों, शादी की तस्वीरों और बैंक वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक परीक्षण किया जा रहा है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.