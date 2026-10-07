फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

थाईलैंड की महिला से शादी कर 60 लाख की ठगी, कानपुर का टेनरी कारोबारी गिरफ्तार

कानपुर: थाईलैंड की महिला से साथ शादी का झांसा देकर 60 लाख रुपये की ठगी और धर्मांतरण के दबाव का मामला सामने आया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानपुर पुलिस ने आरोपी टेनरी कारोबारी मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया है.मंगलवार को पीड़िता द्वारा एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह से मुलाकात कर शादी के फोटो, मैरिज कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य पुख्ता साक्ष्य सौंपने के बाद पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता के मुताबिक दलेलपुरवा अनवरगंज निवासी और टेनरी कारोबारी मो. इरफान से इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती हुई. इरफान काम के सिलसिले में थाईलैंड आता जाता रहता है. थाईलैंड में ही दोनों की मुलाकात हुई. 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उसने शादी का प्रपोजल रखा. इरफान ने खुद को कुंवारा बताकर थाईलैंड में 2 साल पहले थाई रीति-रिवाज से शादी की. महिला ने शादी के कार्ड,फोटो समेत तमाम दस्तावेज एडीसीपी ईस्ट शिव सिंह को दिखाए. महिला ने बताया कि, व्यापार के नाम पर उससे इरफान ने उससे लगभग 60 लाख रुपये (2 मिलियन थाई बात) हड़प लिए जब पीड़िता ने अपने सबूत पेश किए, तो पुलिस ने बिना देर किए तहरीर लेकर अनवरगंज थाने में केस दर्ज कराया और आरोपी इरफान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया. एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह ने कहा कि पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्यों, शादी की तस्वीरों और बैंक वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक परीक्षण किया जा रहा है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.