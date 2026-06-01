Congress Chintan Shivir Live Updates : अजमेर पहुंचे राहुल गांधी, पुष्कर में कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में कर रहे हैं शिरकत

किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव,पूर्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की.