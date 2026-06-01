Congress Chintan Shivir Live Updates : अजमेर पहुंचे राहुल गांधी, पुष्कर में कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में कर रहे हैं शिरकत
संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए कांग्रेस के 50 और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के 15जिलाध्यक्षों का पुष्कर में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिविर में शामिल होने के लिए पुष्कर पहुंचे हैं, जहां पर जिलाध्यक्षों को पार्टी के रीति-नीति, कल्चर के साथ ही समसामयिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे.राहुल गांधी के भाषण के बाद ही 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा, शिविर में अलग-अलग दिन अलग-अलग वक्ताओं ने अलग-अलग विषयों पर जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जिलाध्यक्षों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव,पूर्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की.