फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 7:14 PM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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कासगंज : सपा प्रवक्ता ने खत्म की भूख हड़ताल
कासगंज : पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरने पर बैठे सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है. उन्होंने सकारात्मक आश्वासन के बाद यह फैसला लिया है. अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि यह स्थगन मांगों से पीछे हटना नहीं है. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दो महीने के भीतर मांगों पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो दोबारा जोरदार आंदोलन और भूख हड़ताल की जाएगी.
वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा समेत अन्य समस्याओं से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अनिश्चितकालीन धरना जारी है. प्रदर्शन के 10वें दिन शुक्रवार प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक शव बनकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. छात्रों का साफ कहना है कि जब तक मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा.
पैसा कमाने का जरिया बन गया है एससी-एसटी एक्ट : संदीप सिंह
लखनऊ : आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित एक गार्डन में स्वर्ण मोर्चा ने यूजीसी और एससी एसटी कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दिया है, जिसमें सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि यूजीसी रोलबैक और एससी-एसटी उर्फ मोदी एक्ट के विरोध में हम लोग आज धरना स्थल पर बैठे हैं, हमारा धरना अनिश्चितकालीन है. जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे. संदीप सिंह ने यह भी कहा कि एससी-एसटी एक्ट अब पैसा कमाने का जरिया बन चुका है, एक-एक परिवार के लोगों ने एक करोड़ से अधिक रुपए यह एक्ट लगवाकर कमाया है.
देवरिया : सेवा संकल्प अभियान में दिव्यांगजनों को मिला सहारा
देवरिया : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत विकास भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायक उपकरण वितरित किए गए. कार्यक्रम में 11 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 4 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और 6 दिव्यांगजनों को कान की मशीन दी गई. इसके अलावा 21 लाभार्थियों को कॉक्लियर इंप्लांट के प्रशस्ति पत्र भी सौंपे गए.
औरैया: सपा का ‘देश बचाओ, वोट बचाओ’ अभियान
औरैया : समाजवादी पार्टी ने गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संकल्प लिया है. शुक्रवार को ककोर स्थित सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने बताया कि पार्टी ‘देश बचाओ, वोट बचाओ’ अभियान के तहत 2 से 8 अक्टूबर तक तक सप्ताह मनाएगी. 8 अक्टूबर को सुबह बिधूना के भगत सिंह चौराहे पर पार्टी के नेता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता जुटेंगे. वहां से बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष अभियान की शुरुआत होगी.
मेरठ : गोडसे-नाना आप्टे धाम पर मनाया गया ‘दुर्भाग्य दिवस’
मेरठ : शहर में शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा एवं गोडसे-नाना आप्टे धाम पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस को ‘दुर्भाग्य दिवस’ के रूप में मनाया. गोडसे-नाना आप्टे धाम के संस्थापक पंडित अशोक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मिलने वाले सरकारी अवकाश की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए. साथ ही, गांधी के नाम से संचालित सरकारी योजनाओं और संस्थानों के नामों को भी बदलने की मांग रखी. वक्ताओं ने कहा कि अगर ये योजनाएं चलानी हैं तो 2 अक्टूबर के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, उनके नाम पर चलनी चाहिए.
हाथरस: यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज का उग्र प्रदर्शन
हाथरस: जनपद के हसायन क्षेत्र में शुक्रवार को यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर, बाइक और अन्य वाहनों के काफिले के साथ हसायन से कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रहे थे. जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगी, उन्होंने रास्ते में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने दे दिया. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. काफी देर तक चली बातचीत के बाद सवर्ण समाज के लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग उठाई. प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका ज्ञापन और मांगें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी.