फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

हाथरस: यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज का उग्र प्रदर्शन

हाथरस: जनपद के हसायन क्षेत्र में शुक्रवार को यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर, बाइक और अन्य वाहनों के काफिले के साथ हसायन से कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रहे थे. जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगी, उन्होंने रास्ते में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने दे दिया. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. काफी देर तक चली बातचीत के बाद सवर्ण समाज के लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग उठाई. प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका ज्ञापन और मांगें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी.