LIVE: पंचायत और निगम चुनाव की हर अपडेट, जाने आज क्या कुछ रहने वाला है खास

निगम चुनावों के लिए रजनी पाटिल का चुनावी कार्यक्रम

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति सदस्य एवं प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 12 सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में लगातार चुनाव प्रचार करेंगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव विनोद जिंटा के अनुसार, रजनी पाटिल मंगलवार दोपहर चंडीगढ़ से सोलन पहुंचेंगी, जहां वो नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगी. इसके बाद वो विभिन्न वार्डों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी. सोलन दौरे के बाद उनका रात्रि विश्राम शिमला में रहेगा. 13 मई को रजनी पाटिल शिमला से मंडी रवाना होंगी. मंडी में वह कई वार्डों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी और मीडिया से भी बातचीत करेंगी. मंडी कार्यक्रम के बाद वह पालमपुर के लिए प्रस्थान करेंगी. 14 मई को पालमपुर नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो आयोजित किए जाएंगे. यहां प्रचार अभियान पूरा करने के बाद वो धर्मशाला पहुंचेंगी. 15 मई को धर्मशाला नगर निगम के विभिन्न वार्डों में रोड शो और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान वह पत्रकार वार्ता भी करेंगी. चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद रजनी पाटिल दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी.