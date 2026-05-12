LIVE: पंचायत और निगम चुनाव की हर अपडेट, जाने आज क्या कुछ रहने वाला है खास
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 11:25 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 11:42 AM IST
हिमाचल प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का शोर जोर पकड़ चुका है. सोमवार को पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी बंद हो चुकी है. आज से नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी. 14 मई को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं. 15 मई को बचे हुए उम्मीदवारों को सूची तैयार की जाएगी. वहीं, निगम चुनावों में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो चुका है. कांग्रेस-बीजेपी के राज्य प्रभारी हिमाचल में मोर्चा संभाले हुए हैं. एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.
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देहरा में रोमाचंक हुआ मुकाबला
देहरा नगर परिषद चुनाव इस बार बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच गया है. अभी तक न तो भाजपा ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी की है और न ही कांग्रेस ने खुलकर किसी प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है. चुनाव पूरी तरह स्थानीय समीकरणों, व्यक्तिगत रसूख और गुटबाजी के इर्द-गिर्द घूमता नजर आ रहा है. भाजपा में एक ओर पूर्व मंत्री रमेश धवाला सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होशियार सिंह का अलग प्रभाव क्षेत्र माना जा रहा है. पार्टी के भीतर दो धड़ों की सक्रियता ने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को भी असमंजस में डाल रखा है. कई वार्डों में भाजपा समर्थित चेहरे मैदान में तो हैं, लेकिन उन्हें आधिकारिक समर्थन नहीं मिल पाया है. कांग्रेस भी फिलहाल “वेट एंड वॉच” की रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है. कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर की नजर पूरी तरह चुनावी नतीजों पर मानी जा रही है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस फिलहाल खुलकर किसी के साथ जाने से बच रही है और चुनाव परिणाम आने के बाद जीतने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम हो सकता है.
निगम चुनावों के लिए रजनी पाटिल का चुनावी कार्यक्रम
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति सदस्य एवं प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 12 सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में लगातार चुनाव प्रचार करेंगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव विनोद जिंटा के अनुसार, रजनी पाटिल मंगलवार दोपहर चंडीगढ़ से सोलन पहुंचेंगी, जहां वो नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगी. इसके बाद वो विभिन्न वार्डों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी. सोलन दौरे के बाद उनका रात्रि विश्राम शिमला में रहेगा. 13 मई को रजनी पाटिल शिमला से मंडी रवाना होंगी. मंडी में वह कई वार्डों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी और मीडिया से भी बातचीत करेंगी. मंडी कार्यक्रम के बाद वह पालमपुर के लिए प्रस्थान करेंगी. 14 मई को पालमपुर नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो आयोजित किए जाएंगे. यहां प्रचार अभियान पूरा करने के बाद वो धर्मशाला पहुंचेंगी. 15 मई को धर्मशाला नगर निगम के विभिन्न वार्डों में रोड शो और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान वह पत्रकार वार्ता भी करेंगी. चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद रजनी पाटिल दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी.
मैदान में उतरीं रजनी पाटिल
चुनावी माहौल को धार देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी भी मैदान में उतर रही हैं. रजनी पाटिल आज सोलन पहुंचकर चुनावी मोर्चा संभालेंगी और 15 मई तक चारों नगर निगम क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं और प्रचार अभियान चलाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगी.
चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्निपरीक्षा
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नगर निगम चुनाव इस बार महज़ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इन्हें सत्ता और संगठन की साख से जोड़कर देखा जा रहा है. सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों में होने वाले चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं माने जा रहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल पर जनता की पहली बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया इन चुनावों के जरिए सामने आएगी.