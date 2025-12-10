Jharkhand Assembly Winter Session: सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित

ETV Bharat / state

रांची: आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की गई. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाया जाएगा. वहीं, विधि व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर झारखंड विधानसभा में एक घंटे का विशेष चर्चा होगी. आज सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 और शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाएगा. जबकि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक, 2025 सभा पटल पर रखा जाएगा. इसके पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया था, जो शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वाद-विवाद के बाद ध्वनिमत से 7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया.

12:58 PM, 10 Dec 2025 (IST)

कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

12:57 PM, 10 Dec 2025 (IST)

आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नियुक्ति में आरक्षण देगी सरकार. झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी के ध्यानाकर्षण पर बोले मंत्री चमरा लिंडा

11:55 AM, 10 Dec 2025 (IST)

केंद्रांश नहीं मिलने से पेयजलापूर्ति का काम पेंडिंग पड़ा है: मंत्री योगेंद्र प्रसाद

झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने पेयजलापूर्ति का मामला उठाया. इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से 42.18% काम पेंडिंग पड़ा है. फिर भी राज्य सरकार अपने स्रोत से योजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है.

11:41 AM, 10 Dec 2025 (IST)

प्रश्नकाल में अबुआ आवास का उठा मामला

भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने प्रश्नकाल में अबुआ आवास का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को सिर्फ एक किस्त मिली है. इसकी वजह से उनके घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम फेज का काम पूरा होने पर ही दूसरी किस्त जारी होती है. अगर विधायक के पास कोई डाटा है तो उसकी जांच करा ली जाएगी.

11:24 AM, 10 Dec 2025 (IST)

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया गंभीर मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में व्यवस्था के तहत कहा कि दिल्ली के झारखंड भवन में अब वहीं रह सकते हैं, जो विधायक के सगे संबंधी हैं. मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का यह फैसला सही नहीं है. सभी विधायकों के लिए यह सही नहीं है. स्पीकर से मांग है कि 5 सालों का रजिस्टर मंगाइए, वहां कौन-कौन ठहरा है. हमारे क्षेत्र के लोग भी दिल्ली काम से जाते हैं. सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही नहीं है. आवास कौन आवंटित करता है, वहां कौन सा काम होता है, उसकी जांच होनी चाहिए. अधिकारियों के साला-साली और सगे संबंधी झारखंड भवन में ठहरे, यह सही नहीं है. इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि यह गंभीर विषय है. सरकार इस पर गंभीर है. नेता प्रतिपक्ष के सवाल और मांग की जांच होगी.

11:18 AM, 10 Dec 2025 (IST)

सभा पटल पर रखा जाएगा विधेयक

आज सत्र के दौरान झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक, 2025 सभा पटल पर रखा जाएगा.

11:08 AM, 10 Dec 2025 (IST)

सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन

शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं.

