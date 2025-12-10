Jharkhand Assembly Winter Session: सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया गंभीर मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में व्यवस्था के तहत कहा कि दिल्ली के झारखंड भवन में अब वहीं रह सकते हैं, जो विधायक के सगे संबंधी हैं. मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का यह फैसला सही नहीं है. सभी विधायकों के लिए यह सही नहीं है. स्पीकर से मांग है कि 5 सालों का रजिस्टर मंगाइए, वहां कौन-कौन ठहरा है. हमारे क्षेत्र के लोग भी दिल्ली काम से जाते हैं. सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही नहीं है. आवास कौन आवंटित करता है, वहां कौन सा काम होता है, उसकी जांच होनी चाहिए. अधिकारियों के साला-साली और सगे संबंधी झारखंड भवन में ठहरे, यह सही नहीं है. इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि यह गंभीर विषय है. सरकार इस पर गंभीर है. नेता प्रतिपक्ष के सवाल और मांग की जांच होगी.