Jharkhand Assembly budget session: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र शुरू, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे पेश
Published : February 24, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : February 24, 2026 at 11:20 AM IST
रांची: झारखंड विधानसभा में मंगलवार यानी 24 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है. झारखंड के लिए आज का दिन खास है. आज सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करने जा रहे हैं. बजट का आकार पिछले बजट से करीब 10 प्रतिशत अधिक होने के आसार हैं. वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट की कॉपी राज्यपाल को सौंपने के बाद विधानसभा पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया के समक्ष बजट से भरी हरे रंग की थैली दिखाकर इसमें बहुत कुछ खास होने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस बार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. इस बार के बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. इस बार के बजट सेशन काफी हंगामेदार भी हो सकता है.