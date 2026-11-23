अम्बेडकरनगर, मैनपुरी, बहराइच, फिरोजाबाद समेत कई जिलों में मॉक ड्रिल

अम्बेडकरनगर जिले में रविवार को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों तथा जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनटीपीसी टांडा परिसर और पुलिस लाइन में आयोजित इस विशेष अभ्यास के जरिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया. एडीएम ज्योत्स्ना बंधु ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य युद्धकाल में उत्पन्न होने वाली आपात परिस्थितियों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक और तैयार करना है. मैनपुरी में शनिवार शाम 6 बजे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस लाइन मैनपुरी में सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई. फिरोजाबाद में शासन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक साथ रविवार को फिरोजाबाद में भी 'सिविल डिफेंस एयर स्ट्राइक एवं ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज-2026' का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया. यह विशेष अभ्यास पुलिस लाइन मैदान में सायंकाल 6 बजे से 6:30 बजे तक जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ. एटा पुलिस लाइन में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई. जिलाधिकारी एम. अरुनमौली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी की मौजूदगी में अभ्यास किया गया. ​बहराइच आपातकालीन स्थितियों और युद्ध जैसे हालातों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में 'ब्लैकआउट मॉक ड्रिल' का आयोजन किया गया. औरैया के दिबियापुर स्थित गेल गांव में शनिवार को जिला प्रशासन के सहयोग से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. युद्ध, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित इस अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और गेल इंडिया लिमिटेड की टीमों ने सक्रिय भागीदारी की.