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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 8:49 AM IST
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सीमा कुशवाहा को भाजपा ओबीसी मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी
इटावा की बेटी सीमा कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सीमा कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य का विशेष रूप से धन्यवाद किया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा नेतृत्व के प्रति भी आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगी.
अम्बेडकरनगर, मैनपुरी, बहराइच, फिरोजाबाद समेत कई जिलों में मॉक ड्रिल
अम्बेडकरनगर जिले में रविवार को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों तथा जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनटीपीसी टांडा परिसर और पुलिस लाइन में आयोजित इस विशेष अभ्यास के जरिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया. एडीएम ज्योत्स्ना बंधु ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य युद्धकाल में उत्पन्न होने वाली आपात परिस्थितियों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक और तैयार करना है. मैनपुरी में शनिवार शाम 6 बजे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस लाइन मैनपुरी में सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई. फिरोजाबाद में शासन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक साथ रविवार को फिरोजाबाद में भी 'सिविल डिफेंस एयर स्ट्राइक एवं ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज-2026' का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया. यह विशेष अभ्यास पुलिस लाइन मैदान में सायंकाल 6 बजे से 6:30 बजे तक जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ. एटा पुलिस लाइन में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई. जिलाधिकारी एम. अरुनमौली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी की मौजूदगी में अभ्यास किया गया. बहराइच आपातकालीन स्थितियों और युद्ध जैसे हालातों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में 'ब्लैकआउट मॉक ड्रिल' का आयोजन किया गया. औरैया के दिबियापुर स्थित गेल गांव में शनिवार को जिला प्रशासन के सहयोग से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. युद्ध, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित इस अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और गेल इंडिया लिमिटेड की टीमों ने सक्रिय भागीदारी की.
फर्रुखाबाद में डीएम ने किया बूथों का निरीक्षण, ये निर्देश दिए
फर्रुखाबाद: डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथों का निरीक्षण किया. इस दौरान बूथों पर उपलब्ध फार्म-6, 7 एवं 8 की उपलब्धता की जानकारी ली. प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन, फतेहगढ़ में स्थापित मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होने से वंचित न रहे. अपात्र प्रविष्टियों एवं त्रुटिपूर्ण विवरणों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे चिन्हांकित अर्ह नागरिक, जो जनपद की किसी भी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से की जाए.