मेरठ में थाने से चंद कदम दूर बरातियों का तांडव; डीजे कर्मी लहूलुहान

जिले में कानून-व्यवस्था और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है. परतापुर थाने से महज कुछ ही दूरी पर बरातियों ने जमकर तांडव मचाया. आरोप है कि शादी समारोह में डीजे का बकाया पैसे मांगने पर भड़के हमलावरों ने दो कर्मचारियों को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया और 25 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. इस पूरे मामले में परतापुर पुलिस के रवैये से नाराजगी है. आरोप है कि थाने से कुछ ही दूरी पर बवाल और पत्थरबाजी होने के बावजूद डायल-112 तो मौके पर पहुंची, लेकिन थाना पुलिस नदारद रही. किसी तरह जान बचाकर खून से लथपथ दोनों युवक परतापुर थाने पहुंचे. थाना परतापुर प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है. शादी समारोह में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी. घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लूट के आरोपों की भी जांच की जा रही है.