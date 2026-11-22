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अलीगढ़ : नालियों में तेजाब बहाने पर नगर निगम सख्त
शहर की नालियों में केमिकल और तेजाब बहाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. वार्ड संख्या 60 गांधीनगर में नालियों में तेजाब बहाए जाने की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई की. इस दौरान संबंधित दुकानदार पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. साथ ही उसे भविष्य में इस तरह की गतिविधि दोबारा नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है .
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई. गांधीनगर निवासी शिकायतकर्ता मनोज कुमार शर्मा ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षेत्र की नालियों में तेजाब बहाया जा रहा है. इससे नालियों के पानी के दूषित होने और आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने संबंधित स्थल पर कार्रवाई की है
मेरठ में थाने से चंद कदम दूर बरातियों का तांडव; डीजे कर्मी लहूलुहान
जिले में कानून-व्यवस्था और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है. परतापुर थाने से महज कुछ ही दूरी पर बरातियों ने जमकर तांडव मचाया. आरोप है कि शादी समारोह में डीजे का बकाया पैसे मांगने पर भड़के हमलावरों ने दो कर्मचारियों को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया और 25 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. इस पूरे मामले में परतापुर पुलिस के रवैये से नाराजगी है. आरोप है कि थाने से कुछ ही दूरी पर बवाल और पत्थरबाजी होने के बावजूद डायल-112 तो मौके पर पहुंची, लेकिन थाना पुलिस नदारद रही. किसी तरह जान बचाकर खून से लथपथ दोनों युवक परतापुर थाने पहुंचे. थाना परतापुर प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है. शादी समारोह में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद और मारपीट की सूचना मिली थी. घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लूट के आरोपों की भी जांच की जा रही है.
कासगज: पटियाली तहसील में शिकायतों का अंबार, डीएम के सामने पहुंचे 47 फरियादी
जिले की पटियाली तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं का सिलसिला देखने को मिला. जिलाधिकारी प्रणय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में अलग-अलग विभागों से जुड़ी 47 शिकायतें सामने आईं. इनमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
समाधान दिवस में अधिक धनराशि के बिजली बिल आने, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन न मिलने, राशन कार्ड बनवाने, भूमि की पैमाइश कराने, अवैध कब्जा हटवाने, राजस्व संबंधी मामलों, भूमि विवाद, उत्पीड़न और आपसी विवाद जैसी समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे. जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
श्रावस्ती : शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप, डीएम ने दिए जांच के निर्देश
जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं. मनचाहे विद्यालय में तैनाती दिलाने के नाम पर कथित अवैध वसूली की चर्चा से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है. नियमों के मुताबिक शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों एवं पात्रता के आधार पर पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. दूसरी ओर मनचाही तैनाती के नाम पर मोटी रकम मांगे जाने के आरोपों ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने प्रकरण की जांच कराने की बात कही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मेरठ में एडवांस लेकर भी शादी में नहीं पहुंचा बैंड, हंगामा
शहर के प्रतिष्ठित एक बैंड की वादाखिलाफी के कारण शनिवार रात चार शादी वाले परिवारों की खुशियों में खलल पड़ गया. महीनों पहले एडवांस रकम जमा कराने के बावजूद ऐन मौके पर न तो बैंडबाजा पहुंचा और न ही बग्गी व लाइटों की कोई व्यवस्था की गई. नाराज परिजनों ने बैंड के कार्यालय और पास ही बने मालिक के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया. सूचना पर पहुंची लालकुर्ती थाना पुलिस ने लोगों को शांत कराकर जांच शुरू कर दी है.