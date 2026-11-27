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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:15 PM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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बाल विवाह कराया तो बैंड-बाजा, टेंट, फोटोग्राफर और हलवाई भी जाएंगे जेल
देवरिया: बाल विवाह अब सिर्फ लड़के-लड़की के माता-पिता का अपराध नहीं रह गया है. इसमें शामिल होने वाला हर व्यक्ति कानून की जद में आएगा. यह बात शुक्रवार को पुलिस लाइन के प्रेक्षा गृह में आयोजित विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में साफ-साफ कही गई. बैठक की अध्यक्षता अपर उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय गुप्ता ने की. जबकि संचालन संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने किया. बैठक में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है. लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर वह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा.
उन्होंने बताया कि बाल विवाह को मान्यता या प्रोत्साहन देने वाले अभिभावक, लड़के और लड़की के माता-पिता, बाराती, विवाह में शामिल रिश्तेदार, संरक्षण देने वाले पंच, मुखिया, पंडित, पादरी, मौलवी ही नहीं, बल्कि ढोलक वाले, नाई, टेंट वाले, बैंड वाले, फोटोग्राफर, हलवाई, बिचौलिया सहित विवाह में शामिल सभी लोगों को 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपये के जुर्माना हो सकता है.
कासगंज: मिड-डे मील की गुणवत्ता पर ABVP का प्रशासन को अल्टीमेटम
कासगंज में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आवाज बुलंद की है. परिषद के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. साथ ही तीन दिन के भीतर कार्रवाई न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी.
गोरखपुर: इस बार चुनाव में मोबाइल पार्किंग की होगी सुविधा
निर्वाचन आयोग की 17 जिलों की गोरखपुर में बड़ी बैठक संपन्न हो गई है. जिसमें वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने समीक्षा की. मनीष गर्ग ने बताया कि जिलों में चुनाव को लेकर जो तैयारी की गई है, वह ठीक है. प्रदेश भर में जो भी मतदाता छूटे हुए हैं, उनको जोड़ा जाएगा. 1 जनवरी 2027 तक जिनकी उम्र 18 साल पूरा हो जा रही है, उन्हें भी मतदाता बनाया जाएगा. यह काम तेजी से चल रहा है. मतदान केंद्र की तैयारी चल रही है. पहली बार सभी बूथों पर मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
श्रावस्ती: महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या ने कस्तूरबा विद्यालय और जिला कारागार का किया निरीक्षण
राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या ने गुरुवार को हरिहरपुररानी विकासखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ छात्राओं से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना और पढ़ाई के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया. निरीक्षण के दौरान डॉ. प्रियंका मौर्या ने छात्राओं को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता परखी तथा उनके भविष्य के उद्देश्यों के बारे में जानकारी ली. उन्होंने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही रसोईघर, कार्यालय, गैलरी, परिसर और छात्रावास का निरीक्षण कर भोजन, नाश्ते और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली.
रायबरेली में स्थापना दिवस पर एलजेपी की जनसभा, चिराग पासवान करेंगे संबोधित
रायबरेली में लोकजनशक्ति पार्टी के 28 नवम्बर को स्थापना दिवस पर एक जनसभा शहर के जीआईसी मैदान में आयोजित होगी. बहुजन भीम संकल्प समागम नाम से आयोजित हो रही इस जनसभा में लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बतौर मुख्य अतिथि आएंगे. दौरे को लेकर जनशक्ति पार्टी के सांसद व यूपी प्रभारी अरुण सरोज ने डीएम सरनीत कौर ब्रोका से मुलाकात की और जनसभा स्थल का दौरा किया. यूपी प्रभारी अरुण सरोज ने कहा कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रही जनसभा कर यह बताएंगे कि संविधान, आरक्षण के खतरे का आडंबर रच दलितों का वोट लिया था. वह बताएं कि कहां संविधान खतरे में है. राहुल गांधी बताएं की ढाई साल में कहां संविधान खतरे में रहा है, कहां आरक्षण खत्म हुआ है.
रेलवे स्टेशन पर अचानक गिरी महिला, मची अफरातफरी
कासगंज: घर में नाराजगी के चलते बिना बताए निकली एक महिला की कासगंज रेलवे स्टेशन पर अचानक तबीयत बिगड़ गई. प्लेटफॉर्म पर चलते-चलते महिला को चक्कर आया और वह गिर पड़ी. महिला को इस हालत में देखकर स्टेशन पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद जीआरपी पुलिस हरकत में आई और तत्काल एंबुलेंस की मदद से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने के लिए सराहनीय प्रयास किया.
रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन कासगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 पर एक महिला अचानक चक्कर खाकर गिर गई. सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी कोमल कुंतल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्होंने महिला पुलिसकर्मी की मदद से बिना देर किए एंबुलेंस बुलवाई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल कासगंज भिजवाया.
मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा: शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार में लगी आग, चालक की मौत
शहर के नुमाइश चौराहा स्थित शीतला माता मंदिर के पास देर रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सीएनजी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि सड़क किनारे रखा एक परचून का खोखा और ठेला भी जलकर राख हो गया. हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसा रात करीब दो बजे हुआ. कार सवार लोग शादी समारोह से कुरावली क्षेत्र के देवकली गांव लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद कार पेड़ से जा भिड़ी और देखते ही देखते आग का गोला बन गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार चारों लोगों को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने 36 वर्षीय मोहित पुत्र रामऔतार निवासी देवकली को मृत घोषित कर दिया. वहीं, नरेंद्र (38), आयुष (17) निवासी देवकली और आकाश (24) निवासी श्मशान घाट रोड, मैनपुरी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया। शुक्रवार दोपहर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया.