बाल विवाह कराया तो बैंड-बाजा, टेंट, फोटोग्राफर और हलवाई भी जाएंगे जेल

देवरिया: बाल विवाह अब सिर्फ लड़के-लड़की के माता-पिता का अपराध नहीं रह गया है. इसमें शामिल होने वाला हर व्यक्ति कानून की जद में आएगा. यह बात शुक्रवार को पुलिस लाइन के प्रेक्षा गृह में आयोजित विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में साफ-साफ कही गई. बैठक की अध्यक्षता अपर उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय गुप्ता ने की. जबकि संचालन संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने किया. बैठक में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है. लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर वह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा.

उन्होंने बताया कि बाल विवाह को मान्यता या प्रोत्साहन देने वाले अभिभावक, लड़के और लड़की के माता-पिता, बाराती, विवाह में शामिल रिश्तेदार, संरक्षण देने वाले पंच, मुखिया, पंडित, पादरी, मौलवी ही नहीं, बल्कि ढोलक वाले, नाई, टेंट वाले, बैंड वाले, फोटोग्राफर, हलवाई, बिचौलिया सहित विवाह में शामिल सभी लोगों को 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपये के जुर्माना हो सकता है.