राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश तक, कौन सी खबर है सबसे बड़ी?, क्या है खास? यहां जानें

आज की बड़ी खबरें
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 9:34 AM IST

नई दिल्ली: देश-दुनिया के गलियारों से लेकर राजनीति के सियासी दंगल तक, हम बताएंगे हर उन खबरों को जो आपके लिए ज़रूरी है. आज के ऐसे मुख्य समाचार जिन पर पूरे देश की नज़र है. चलिए, एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर..

9:33 AM, 12 Jan 2026 (IST)

अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद को 'वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति' बताया है.

9:27 AM, 12 Jan 2026 (IST)

IND vs NZ: पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से दी मात

तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 301 रन के टारगेट को 49 ओवर में चेस कर लिया. जिसमें विराट कोहली की 93 रनों की शानदार पारी सबसे अहम थी. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. विराट ने 91 गेंद पर 93 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का भी शामिल था. ये कोहली का लगातार 5वीं बार 50 प्लस स्कोर था.

9:24 AM, 12 Jan 2026 (IST)

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, शीत लहर करेगी और परेशान

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य से नीचे गिर गया है जबकि दिल्ली में हालत बेहद खराब हैं. दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल रविवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 अंक बना हुआ है. मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है. दिल्ली में सोमवार को 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है. दिल्ली में 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. जबकि, अधिकतम तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. मौसम विभाग ने मंगलवार को भी ऐसे ही हालात बने रहने की बात कही है. राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच आसमान साफ रहने के आसार जताए हैं.

9:23 AM, 12 Jan 2026 (IST)

जम्मू-कश्मीर में LoC के पास दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन, हाई अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के नौशेरा-राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रविवार शाम को कुछ ड्रोन देखे गए. इनके पाकिस्तान के होने का शक है. इस घटना के बाद भारतीय सेना ने काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम के उपाय किए. इसके बाद ये ड्रोन वापस चले गए. रिपोर्ट के अनुसार रविवार शाम को जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास कई फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखी गई, जिनके पाकिस्तान के होने का शक है.

9:22 AM, 12 Jan 2026 (IST)

करूर भगदड़ केस में एक्टर विजय की CBI के सामने पेशी आज, होगी पूछताछ

एक्टर और तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के अध्यक्ष विजय सोमवार को नई दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे. यह पेशी पिछले साल सितंबर में एक पार्टी कैंपेन इवेंट के दौरान करूर में हुई भगदड़ की चल रही जांच के सिलसिले में होगी. इसमें 41 लोगों की जान चली गई थी.

ताजा जानकारी के मुताबिक टीवीके प्रेसिडेंट और एक्टर विजय थोड़ी चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं. थोड़ी देर में वह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे. उसके बाद वे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के सामने पेश होंगे.

