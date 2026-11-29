बिजनौर: घर के अंदर युवक की गोली लगने से मौत

बिजनौर के नगीना में घर के अंदर गोली लगने से 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में मिला. युवक के सीने में गोली लगी हुई थी. घटना के समय परिवार के लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने गए हुए थे. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक पृथ्वीराज के पिता कुंवर हर्षवर्धन अराजनीतिक किसान यूनियन के नगीना नगर अध्यक्ष हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मामला नगीना-धामपुर मार्ग स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी का है.

नगीना सीओ आलोक कुमार ने फोन पर बताया कि युवक की मौत गोली लगने से किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस हत्या और आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.