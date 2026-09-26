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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें
फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:33 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 8:24 AM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

8:23 AM, 26 Sep 2026 (IST)

​'ज्ञानेश कुमार हटाओ, देश बचाओ, कासगंज कोर्ट परिसर में गूंजे नारे, अधिवक्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मांगा इस्तीफा

कासगंज: जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग कासगंज के नेतृत्व में अधिवक्ता साथियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मनमाने आचरण और गलत नीतियों का आरोप लगाया गया. कांग्रेस विधि विभाग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग कासगंज का प्रदर्शन
जिला कांग्रेस कमेटी विधि विभाग कासगंज का प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

8:19 AM, 26 Sep 2026 (IST)

गोंडा: पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में

गोंडा जिले के हटही गांव में शराब के नशे में धुत एक पिता की पिटाई से छह वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. दादी रमादेवी ने आरोप लगाया है कि उसका बेटा प्रमोद व उसकी बहू लक्ष्मी दोनों मुर्गा बनाने को लेकर मारपीट कर रहे थे. दादी के मुताबिक उसके बेटे ने डंडे से मार कर बच्ची की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

पिता पर बेटी की हत्या का आरोप
पिता पर बेटी की हत्या का आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)

8:18 AM, 26 Sep 2026 (IST)

हमीरपुर में आफत की बारिश, बुजुर्ग किसान की मौत

हमीरपुर: जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच कुरारा थाना क्षेत्र के सिकरोड़ी गांव में कच्चा मकान गिरने से 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई. हादसा रात करीब 12 बजे हुआ. मकान गिरने के समय रामप्रकाश पुत्र पंकज घर में अकेले थे और मलबे में दब गए. सूचना मिलने पर 112 पीआरवी के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. सिकरोड़ी गांव निवासी रामप्रकाश किसान थे.

8:17 AM, 26 Sep 2026 (IST)

हाथरस में गणेश विसर्जन के दौरान युवक नहर में डूबा खोजबीन जारी

हाथरस: हाथरस जंक्शन कोतवली क्षेत्र के लाखनू गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक नहर में डूब कर लापता हो गया है. स्थानीय लोग और पुलिस युवक को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं. गांव लाखनू के लोग अन्नत चौदस के दिन शाम करीब 6 बजे गणेश विसर्जन के लिए नहर पर पहुंचे थे. तभी गांव का ही रहने वाला 17 साल का विकास दीक्षित पुत्र धर्मेंद्र दीक्षित का पैर फिसल गया।उसका पैर फिसलने पर लोग कुछ समझ और कर पाते वह तेजी नहर में सरक गया.

गणेश विसर्जन के दौरान युवक नहर में डूबा खोजबीन जारी
गणेश विसर्जन के दौरान युवक नहर में डूबा खोजबीन जारी (Photo Credit: ETV Bharat)

8:16 AM, 26 Sep 2026 (IST)

2027 की तैयारी में जुटी BJP, कुशीनगर पहुंचे नवनियुक्त संगठन प्रभारी कामेश्वर सिंह

कुशीनगर: भाजपा के नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी कामेश्वर सिंह संगठन प्रभारी बनने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे. जिला भाजपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और कहा 2027 कि चुनाव ऐतिहासिक होगा.

कुशीनगर पहुंचे नवनियुक्त संगठन प्रभारी कामेश्वर सिंह
कुशीनगर पहुंचे नवनियुक्त संगठन प्रभारी कामेश्वर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

8:15 AM, 26 Sep 2026 (IST)

गोरखपुर: यूपी के जल शक्ति मंत्री बोले, सपा, कांग्रेस वंशवाद और जातिवाद की पार्टी, यह गरीब, पिछड़ो के हित की बात न करें

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस यह वंशवादी पार्टी हैं. यह कभी पिछड़ों और गरीबों का हित नहीं कर सकतीं. भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है कि हम सरकार में आएंगे तो गरीबों और पिछड़ों का हित करेंगे और यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करती दिखाई दे रही है.

गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री
गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री (Photo Credit: ETV Bharat)
Last Updated : September 26, 2026 at 8:24 AM IST

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