फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

हाथरस में गणेश विसर्जन के दौरान युवक नहर में डूबा खोजबीन जारी

हाथरस: हाथरस जंक्शन कोतवली क्षेत्र के लाखनू गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक नहर में डूब कर लापता हो गया है. स्थानीय लोग और पुलिस युवक को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं. गांव लाखनू के लोग अन्नत चौदस के दिन शाम करीब 6 बजे गणेश विसर्जन के लिए नहर पर पहुंचे थे. तभी गांव का ही रहने वाला 17 साल का विकास दीक्षित पुत्र धर्मेंद्र दीक्षित का पैर फिसल गया।उसका पैर फिसलने पर लोग कुछ समझ और कर पाते वह तेजी नहर में सरक गया.