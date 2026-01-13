राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश तक, कौन सी खबर है सबसे बड़ी?, क्या है खास? यहां जानें

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 9:11 AM IST

Updated : January 13, 2026 at 9:17 AM IST

नई दिल्ली: देश-दुनिया के गलियारों से लेकर राजनीति के सियासी दंगल तक, हम बताएंगे हर उन खबरों को जो आपके लिए ज़रूरी है. आज के ऐसे मुख्य समाचार जिन पर पूरे देश की नज़र है. चलिए, एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर..

9:16 AM, 13 Jan 2026 (IST)

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का परेशान करने वाला सिलसिला बढ़ता जा रहा है. इसी बीच फेनी जिले के डागनभुइयां उपजिला में बदमाशों ने एक और हिंदू व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी, स्थानीय मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है. बांग्लादेश के जगतपुर गांव में सोमवार को एक खेत से 27 साल के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समीर दास का शव बरामद किया गया. परिवार के सदस्यों और पुलिस के हवाले से बांग्लादेश के बंगाली अखबार डेली मानबकंठा ने बताया कि समीर रविवार शाम को अपनी ऑटो-रिक्शा से घर से निकला था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके रिश्तेदारों ने अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश शुरू की.

9:10 AM, 13 Jan 2026 (IST)

अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

उत्तर भारत समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है. दिल्ली में आज मंगलवार के लिए ऑरेंज और बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 अंक बना हुआ है.

9:08 AM, 13 Jan 2026 (IST)

ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को उन देशों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है जो ईरान के साथ ट्रेड डील करते हैं. अमेरिका ने ऐसे ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को उन देशों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया. ये ईरान के साथ बिजनेस करना जारी रखे हुए हैं. उन्होंने अमेरिका के साथ उनके सभी बिजनेस लेनदेन पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है.

9:08 AM, 13 Jan 2026 (IST)

दिल्ली: बारापुला फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, एक की मौत, पांच घायल

साउथ ईस्ट दिल्ली के बरापुला फ्लाईओवर पर मंगलवार तड़के सुबह 2:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं अन्य पांच युवक घायल है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.दरअसल, एक कार के अंदर तकरीबन 6 युवक सवार थे. इसी दौरान बरापुला फ्लाईओवर के डिवाइडर से एक तेज रफ्तार कार टकराने के बाद पलट गई. वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस मिलते ही मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई.

9:06 AM, 13 Jan 2026 (IST)

आतिशी के 'डॉक्टर्ड' वीडियो मामले में जवाब के लिए पंजाब पुलिस ने मांगी 10 दिन की मोहलत

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी की नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक कथित डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप के आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर (FIR) पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर 48 घंटे में पंजाब पुलिस से जवाब मांगा था. यह मियाद खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र लिख 10 दिन की मोहलत मांगी है.

