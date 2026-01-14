राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश तक, कौन सी खबर है सबसे बड़ी?, क्या है खास? यहां जानें

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाते समय हुई पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस ने दो और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. अब तक कुल 20 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि 50 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और एफआरएस सिस्टम से पहचान कर रही है. बता दें कि तुर्कमान गेट पर जब दिल्ली पुलिस और MCD अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए JCB के साथ मौके पर पहुंचेे थे तो उन पर करीब 25-30 लोगों ने पत्थर फेंके थे.जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. दो और पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान और अदनान के रूप में हुई है. इनकी गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 20 हो गई है.