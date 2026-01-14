राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश तक, कौन सी खबर है सबसे बड़ी?, क्या है खास? यहां जानें
Published : January 14, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : January 14, 2026 at 10:20 AM IST
नई दिल्ली: देश-दुनिया के गलियारों से लेकर राजनीति के सियासी दंगल तक, हम बताएंगे हर उन खबरों को जो आपके लिए ज़रूरी है. आज के ऐसे मुख्य समाचार जिन पर पूरे देश की नज़र है. चलिए, एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर..
LIVE FEED
दिल्ली में BJP नेता रविशंकर प्रसाद के आवास पर लगी आग
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास पर बुधवार सुबह अचानक आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे और अग्निशमन विभाग में हड़कंप मच गया. दमकल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह लगभग 8:05 बजे मिली. शुरूआती कॉल में भ्रम की स्थिति थी और घटना स्थल कोठी नंबर 2 बताया गया था, लेकिन त्वरित जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि आग 21, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड स्थित रविशंकर प्रसाद के आवास पर लगी है.
IND vs NZ दूसरा वनडे आज, भारत की नजरें सीरीज जीतने पर
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट पर होगा जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. वडोदरा में सीरीज का पहला मैच चार विकेट जीतने के बाद भारतीय टीम अब राजकोट में भी जीत दर्ज करके सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी, वहीं ब्लैक कैप्स सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे.
नाराजगी खत्म..8 महीने बाद परिवार से मिले तेज प्रताप, भतीजी कात्यायनी को गोद में उठाया
बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति पर चूड़ा-दही भोज चर्चा में है. चर्चा तब तेज हो गयी, जब तेज प्रताप यादव अपने परिवार से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की. मकर संक्रांति पर आयोजित भोज का निमंत्रण दिया. 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव अपने आवास पर चूड़ा-दही का भोज दे रहे हैं.
ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पीएम की टिप्पणियों पर लगाई फटकार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन के उस बयान पर भड़क गए जिसमें उन्होंने अमेरिका के बजाय डेनमार्क के साथ रहना पसंद किया. ट्रंप ने उस बयान को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि यह उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आई जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि यह स्व-शासित डेनिश क्षेत्र अमेरिका में शामिल होने के बजाय डेनमार्क का हिस्सा बने रहना चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार
तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाते समय हुई पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस ने दो और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. अब तक कुल 20 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि 50 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और एफआरएस सिस्टम से पहचान कर रही है. बता दें कि तुर्कमान गेट पर जब दिल्ली पुलिस और MCD अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए JCB के साथ मौके पर पहुंचेे थे तो उन पर करीब 25-30 लोगों ने पत्थर फेंके थे.जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. दो और पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान और अदनान के रूप में हुई है. इनकी गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 20 हो गई है.
दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिलने जा रहा तोहफा
सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के साथ आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत–वय वंदना योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में जुटी है. इसके तहत ही आज दिल्ली सरकार विस्तार के पांचवें चरण के तहत 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को समर्पित करेगी. सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली में वार्ड और मोहल्ला स्तर पर प्राइमरी हेल्थकेयर सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. दिल्ली में अभी 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं. बुधवार को 81 नए आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी.
जल्द ही नौ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी, यात्रियों के लिए खुशखबरी
रेलवे नौ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जो पूरे रेल नेटवर्क पर यात्रियों को किफायती कीमत पर आरामदायक यात्रा कराएगी. ये ट्रेनें जल्द ही पश्चिम बंगाल और असम से पूरे भारत में शुरू की जाएगी, जो मॉडर्न और सस्ती ट्रेनों के बढ़ते बेड़े में शामिल होगी.ये ट्रेनें इन दोनों राज्यों से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों को कवर करते हुए लंबी दूरी की सस्ती कनेक्टिविटी देगी. ये ट्रेनें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे दूर के राज्यों को भी कवर करेगी, जो देश के कई इलाकों को जोड़ेगी. ये रेल सेवा यात्रा की ज्यादा मांग को कम करेगी और यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव देगी.