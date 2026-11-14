ETV Bharat / state

Delhi-NCR Live Update: दिल्ली के शंकर विहार फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं

दिल्ली की आज की बड़ी खबर
दिल्ली की आज की बड़ी खबर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2026 at 6:47 AM IST

Choose ETV Bharat

दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज पर बनें रहें.

LIVE FEED

6:45 AM, 14 Nov 2026 (IST)

कार में लगी आग, कोई जनहानि नहीं

दिल्ली के शंकर विहार फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है.

6:43 AM, 14 Nov 2026 (IST)

राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप पर उदय भानु चिब का बड़ा आरोप, कहा- भाजपा के लोग दबाना चाहते है

भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपो पर कहा, "भाजपा हमारे नेता के फोन में सेंध क्यों लगा रही है? वे हमारे देश में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी बहुत ईमानदार इंसान हैं। वे हमेशा हमारे देश के लोगों के लिए लड़ते हैं। भाजपा हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है और राहुल जी उनके साथ खड़े हैं। वे एक योद्धा हैं और लगातार लड़ते रहेंगे।"

TAGGED:

दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरें
NEWS UPDATE DELHI NCR
DELHI NEWS UPDATE
DELHI NCR BIG NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.