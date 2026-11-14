Delhi-NCR Live Update: दिल्ली के शंकर विहार फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं
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कार में लगी आग, कोई जनहानि नहीं
दिल्ली के शंकर विहार फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है.
राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोप पर उदय भानु चिब का बड़ा आरोप, कहा- भाजपा के लोग दबाना चाहते है
भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपो पर कहा, "भाजपा हमारे नेता के फोन में सेंध क्यों लगा रही है? वे हमारे देश में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी बहुत ईमानदार इंसान हैं। वे हमेशा हमारे देश के लोगों के लिए लड़ते हैं। भाजपा हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है और राहुल जी उनके साथ खड़े हैं। वे एक योद्धा हैं और लगातार लड़ते रहेंगे।"