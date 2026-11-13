Delhi-NCR Live Update: पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी को लगी गोली

पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी को लगी गोली

पटेल नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद एएटीएस/केंद्रीय टीम ने वांछित गिरोह के सरगना प्रकाश उर्फ ​​आकाश उर्फ ​​चिनू को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को गोली लगी. सितंबर में सदर बाजार-नबी करीम शोभा यात्रा के दौरान प्रकाश उर्फ ​​चिनू गिरोह और विकास कालिया गिरोह के बीच हुई हिंसक झड़प के सिलसिले में वह वांछित था.