Delhi-NCR Live Update: राष्ट्रीय राजधानी स्मॉग की परत से ढकी, AQI का स्तर 431 तक पहुंचा

भाई दूज पर दिल्ली में बसों को लेकर DTC का तोहफा!

राजधानी दिल्ली में भाई दूज के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने राजधानी में बसों के सुचारु संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. बुधवार यानी 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर यात्रियों को बसों की कमी के कारण परेशानी न हो, इसके लिए डीटीसी ने सभी निर्धारित सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है. इसके साथ ही प्रमुख बस टर्मिनलों व अधिक यात्री दबाव वाले इलाकों में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की जाएगी.

डीटीसी की ओर जारी जानकारी में कहा गया है कि भाई दूज त्योहार के दिन सुबह से ही सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए सभी डिपो प्रबंधकों को बसों के संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बस सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो.

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार सुबह 7:30 बजे से प्रमुख बस टर्मिनलों व अधिक यात्री आवाजाही वाले स्थानों पर पर्याप्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. इन स्थानों पर यात्रियों की संख्या व बसों की मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएंगी. इसके अतिरिक्त शाम के व्यस्त समय में भी यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जाएगा.